Prefeitura de Apucarana abre PSS com 48 vagas; inscrições começam no dia 17

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A Prefeitura de Apucarana lançou, nesta terça-feira (11/08), um Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando a contratação temporária de 48 profissionais para reforçar o atendimento da população na administração direta e nas autarquias municipais de Educação e Saúde. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.600,40 a R$ 11.957,61. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 de agosto e 1º de setembro, exclusivamente pela internet, no site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), instituição responsável pela organização do certame.



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Rodolfo Mota anuncia PSS em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNonline Rodolfo Mota anuncia PSS em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNonline

O prefeito Rodolfo Mota afirmou que a medida busca ampliar e qualificar as equipes da administração municipal, atendendo às necessidades mais urgentes dos serviços públicos. “A ampliação do quadro de profissionais é uma demanda dos secretários e também dos nossos servidores, que muitas vezes acabam sobrecarregados devido ao déficit no corpo técnico das secretarias. Optamos pelo PSS neste momento porque ele tem uma tramitação mais rápida do que a do concurso público. Os profissionais contratados por meio do processo simplificado vão atender às demandas imediatas da administração, contribuindo para reduzir o estoque de trabalho acumulado e, assim, atender cada vez melhor às pessoas. Mas também já contratamos uma empresa para a organização de um concurso público, que deverá ser lançado em breve”, afirmou o prefeito.



O secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, destacou que o Processo Seletivo Simplificado contempla, pela primeira vez, os cargos de administrador e economista na estrutura da Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, a iniciativa faz parte da preparação do município para as mudanças trazidas pela reforma tributária e para o fortalecimento da gestão pública. “A reforma tributária vai exigir uma nova dinâmica da administração pública. A criação das vagas de administrador e economista representa um grande avanço. Esses profissionais terão papel importante no planejamento, na gestão dos recursos públicos e na adaptação do município às novas exigências da legislação, contribuindo para uma administração cada vez mais eficiente”, explicou.

Vagas

Na administração direta, o PSS oferece vagas para os cargos de Educador Social (2), Administrador (2), Arquiteto (1), Assistente Social (1), Economista (2), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1) e Médico Veterinário (1). Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.

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Na Autarquia Municipal de Saúde, as oportunidades são para Técnico de Enfermagem (5), Enfermeiro (3), Fonoaudiólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1), também com jornada de 40 horas semanais.

Já na Autarquia Municipal de Educação serão contratados Professor de Ensino Fundamental (10), Professor de Educação Física (5), Professor de Espanhol (5) e Professor de Inglês (5), todos com carga horária de 20 horas semanais.

Inscrições e isenção

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 17 de agosto e 1º de setembro, exclusivamente pelo site da Unioeste (https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes) . A taxa de inscrição será de R$ 48,00 para os cargos de nível médio e de R$ 68,00 para os cargos de nível superior.

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Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com cadastro atualizado e renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 17 e 24 de agosto.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para inclusão. Das vagas que surgirem durante o período de validade do PSS, 10% serão destinadas a pessoas pretas e pardas e 5% a pessoas com deficiência.

Processo de seleção

A seleção será composta por prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

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As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de setembro. No período da manhã, realizarão a avaliação os candidatos aos cargos da administração direta e da Autarquia Municipal de Saúde. No período da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de professores da Autarquia Municipal de Educação.

Os editais de abertura do Processo Seletivo Simplificado serão publicados nesta quarta-feira (12/08) no portal da Unioeste (https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes), onde também estarão disponíveis o cronograma completo, os requisitos para cada cargo e demais informações sobre o certame.

O prefeito Rodolfo Mota convidou os profissionais interessados a participarem da seleção. “Se você tem interesse em servir à população e contribuir com o desenvolvimento de Apucarana, faça sua inscrição. Estamos reforçando nossas equipes para ampliar a capacidade de atendimento da Prefeitura e oferecer serviços públicos cada vez mais eficientes,” declarou.