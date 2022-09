Prefeitura de Apucarana abre inscrições para curso de Moda Afro

Da Redação

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, no Centro de Oficinas

Nesta sexta-feira (16), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que o Centro de Oficinas da Mulher, escola profissionalizante da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, está com as inscrições abertas para o curso de Moda Afro. A iniciativa faz parte das políticas públicas municipais permanentes voltadas à promoção da igualdade étnico racial em Apucarana

O curso, ofertado gratuitamente, é direcionado para mulheres a partir dos 16 anos. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, no Centro de Oficinas, localizado Rua Castro Alves, 335, no Jardim América. Os interessados podem, ainda, entrar em contato através do telefone 3308-1413.

Com início no dia 30 de setembro, as aulas serão ministradas todas as sextas-feiras, entre 13h às 17h. “As participantes irão aprender a confeccionar batas, equeté, turbantes, echarpe, vestidos africanos, calças e camisas masculinas”, informa a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

