Prefeitura de Apucarana abre inscrições para Curso de Dança de Salão

Prefeitura está com as inscrições abertas

A prefeitura de Apucarana, por meio da Escola Municipal de Artes, está com as inscrições abertas para o curso de Dança de Salão. O prefeito Junior da Femac informa que as aulas são gratuitas e já começam no próximo dia 22 em cinco locais da cidade.

De acordo com a secretária de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), Maria Agar, o curso ensinará aos participantes ritmos diversos como valsa, bolero, tango, flamenco, samba, pagode, xote, vanerão e chamamé, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas nesta semana em diferentes locais, de acordo com a região que o interessado pretende frequentar as aulas. Confira os locais do curso e da inscrição no quadro abaixo:

-Aulas nas segundas-feiras, de 19 horas às 21 horas, na Escola Municipal José de Alencar, no distrito da Vila Reis. INSCRIÇÕES no Cine Teatro Fênix, de 8 horas às 18 horas.

-Aulas às terças-feiras, de 19 horas às 21 horas, no Distrito do Pirapó. INSCRIÇÕES no Museu do Café, de 8 horas às 18 horas.

-Aulas às quartas-feiras, na ACEA, de 18h15 às 20h15. INSCRIÇÕES no Cine Teatro Fênix, de 8 horas às 18 horas.

– Aulas às quintas-feiras, no Centro da Juventude, de 19 horas às 21 horas. INSCRIÇÕES no Centro da Juventude, de 8 horas às 17 horas.

– Aulas às sextas-feiras, de 19 horas às 21 horas, no Centro de Convivência do Idoso. INSCRIÇÕES no Centro do Idoso, de 8 horas às 17 horas.

