Prefeitura de Apucarana abre 60 vagas para curso de costura industrial

Atendendo a uma demanda do mercado de trabalho, o Programa de Qualificação Profissional Portas Abertas, da Prefeitura de Apucarana, abre no dia 2 de janeiro as inscrições para 60 novas vagas do curso gratuito de costura industrial. As aulas serão ministradas na Escola Móvel do Senai que está instalada junto ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão)”, onde já estão em fase de conclusão 3 cursos.

Representantes da Prefeitura, do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) e do Senai se reuniram nesta quinta-feira para divulgar a nova oportunidade de qualificação de costura industrial já nos primeiros dias de janeiro. “O curso terá início no dia 10 de janeiro e como atrativo para os interessados temos a informação de que as cerca de 200 pessoas que concluíram o mesmo curso ao longo de 2022 estão empregadas”, informa o secretário municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope.

De acordo com diretor do Sivale, Elio Pinto, a demanda por mão de obra qualificada na área da confecção industrial foi apresentada para o prefeito Junior da Femac. “Ele acatou nossa necessidade e está oferecendo oportunidade de capacitação nesta área para população. Para quem tem interesse o setor de confecção está com vagas abertas”, afirma Elio Pinto.

O prefeito Júnior da Femac assinala que as capacitações integram a política municipal de profissionalização da população que neste ano já atendeu 514 apucaranenses em cursos oferecidos pelos serviços de aprendizagem nacional da Indústria e do Comércio (Senai e Senac). Ele frisa que a definição dos cursos a serem contratados pela administração municipal e oferecidos de forma gratuita à população acontece a partir de reuniões com segmentos produtivos da cidade.

No último dia do curso de costura industrial que também está sendo ministrado na Escola Móvel do Senai, a dona de casa Claudice de Jesus Neves, de 55 anos, está otimista com a possibilidade de conseguir um emprego na área. “O curso é maravilhoso e estou preparada entrar no mercado de trabalho e assim ajudar na renda da minha família. Só consegui essa qualificação porque as aulas são de graça. Não teria condições de pagar”, observa Claudice.

O diretor do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana, Miguel Luis Vilas Boas, informa que o curso de costura industrial começa no dia 10 de janeiro, com carga horária de 72 horas. As aulas serão de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 13h30 às 17h30 para a turma da tarde, e de 19 horas às 23 horas para a turma da noite. Idade mínima é 16 anos.

As inscrições serão realizadas entre os dias 2 e 9 de janeiro, no Centro de Qualificação: Rua Ouro Verde, 300 Jardim. América, fone 3426-7241.

Documentos necessários para inscrição: RG, CPF, comprovante de residência, se for menor de 18 anos deveram estar acompanhados dos pais, portando RG e CPF.

