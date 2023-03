Prefeitura constrói novas calçadas no Parque Santo Expedito

Da Redação

A Prefeitura está executando diversas melhorias no Parque Santo Expedito

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, está executando nesta semana diversas melhorias no Parque Santo Expedito. O prefeito Junior da Femac acompanhou a execução dos serviços na manhã desta quinta-feira.

“Para evitar acidentes, principalmente com idosos e crianças, estamos refazendo todas as calçadas, que eram de pedras irregulares. Uma área de quase 400 metros quadrados agora está ganhando piso de concreto antiderrapante”, informa o prefeito, que pede a compreensão de todos os visitantes, considerando que os trabalhos continuam durante a próxima semana.

De acordo com Wellington Gomes Martins, superintendente de serviços públicos, também estão em andamento no Parque Santo Expedito, serviços de pintura de escadarias, mesas e bancos, além da substituição de todo o guarda-corpo. “Toda área do parque recebeu ainda serviços de roçagem e limpeza, com a retirada de grande quantidade de entulhos”, disse o superintendente.

