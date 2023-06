Prefeitura conclui modernização da iluminação nas entradas da cidade

A Prefeitura Municipal de Apucarana concluiu a iluminação com tecnologia de LED ao longo do trecho da BR-376, saída para Maringá. Com isso, as principais entradas da cidade contam com novas, mais potentes, modernas e eficientes luminárias.

O prefeito Junior da Femac ressalta que, além de facilitar o acesso e garantir mais segurança para quem vem de outros municípios, a modernização da iluminação atende também especialmente aos parques industriais instalados nestas regiões da cidade.

“Trata-se dos principais acessos rodoviários ao município, que agora contam com uma iluminação moderna, robusta e com alta tecnologia, que na prática se reverte em economia, eficiência e segurança a todos os usuários”, reitera Junior da Femac, acrescentando que outro acesso à cidade, através do Contorno Sul e Rua Nova Ucrânia, também foi modernizado pela atual administração.

De acordo com o superintendente municipal de iluminação pública, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, foram instaladas 192 luminárias no trecho compreendido entre o viaduto de acesso ao Núcleo Habitacional João Paulo e o trevo de acesso ao Contorno Norte e adjacências. “Foram instaladas luminárias nas potências de 120, 180 e 240 watts, o que aumentou em até 10 vezes a qualidade da iluminação”, frisa Lafayete.

Além das vias marginais, foram feitos serviços em vias específicas buscando melhorar o acesso a parques industriais. “No trecho industrial da Estrada do Bilote, fizemos a substituição das antigas luminárias de vapor de sódio por novas de LED de 120 watts. Já na Rua Ibirité, uma via que foi asfaltada recentemente pela Prefeitura, foi necessária a instalação da rede de energia que não existia no local e, concomitantemente, das luminárias”, explica Lafayete.

O acesso ao Contorno Norte, através desta região, também está mais iluminado. “Fizemos a troca das luminárias antigas por novas de LED de 180 watts. Além disso, nesta região modernizamos a iluminação na Rua Senac, beneficiando as empresas situadas no local. Todas essas melhorias dão mais segurança aos trabalhadores, tanto ao chegar como para sair do trabalho e especialmente para aqueles que atuam turnos no período da noite”, pontua Lafayete.

