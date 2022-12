Prefeitura conclui calçamento no entorno do Parque Japira

Da Redação

Todo o entorno do Parque Municipal Japira, em Apucarana, em trecho de cerca de um quilômetro, ganhou calçamento. Além de se tornar em opção de caminhada, a benfeitoria também facilitará o acesso a prédios públicos, como o Colégio Estadual Vale do Saber (Caic) e o Estação Cidadania (onde existe um ginásio poliesportivo e uma moderna pista de atletismo).



O prefeito Junior da Femac lembra que o calçamento integra as obras de revitalização do Parque Japira, localizado entre os jardins Trabalhista e América. “É um projeto elaborado pelo Idepplan e que está sendo totalmente tocado com equipe e recursos próprios, através das secretarias de Serviços Públicos e de Obras”, reitera Junior da Femac.

O prefeito informa que recentemente foi feita a concretagem de um mirante, situado nos fundos do Caic e que proporcionará aos visitantes uma visão privilegiada de todo o parque. “O projeto de revitalização prevê ainda execução de pórticos, espaço para apresentações culturais, mural, quadra de areia, academia ao ar livre, parque infantil, bancos e mesa de jogos em concreto, lixeiras, rampas de acessibilidade e iluminação”, completa Junior da Femac.

De acordo com Hellingtonn Gomes Martins (Tom), superintendente de Serviços Públicos, o calçamento abrangeu área de cerca de 1.500 metros quadrados. “A obra contornou todo o parque, desde as imediações do Caic e do Estação Cidadania, abrangendo também as ruas laterais. Isso vai facilitar o acesso dos estudantes e quem busca essa região para a prática de esportes”, salienta Tom.

TRABALHO CONTÍNUO

O prefeitoJunior da Femac reforça que o trabalho de expansão de calçadas e de rampas de acessibilidade continua avançando em Apucarana. Nos últimos oito anos foram executados mais de 100 quilômetros de calçadas, atendendo a área central e, principalmente, os bairros em ruas próximas a prédios públicos, como escolas e unidades básicas de saúde, além de interligações de bairros. “Recentemente, fizemos o calçamento na ligação do Residencial Interlagos e Jardim Veneza. Também fizemos a calçada numa extensão de 2,5km na Rua Papa João XXIII, na região da Vila Regina, até o Contorno Norte”, cita Junior da Femac.

