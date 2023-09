Prefeitura conclui calçadas e pista de caminhada da 'Praça do 28'

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nesta sexta-feira (15) a concretagem da última etapa das calçadas e pista de caminhada no entorno da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como “praça do bairro 28 de janeiro”.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac acompanhou a execução dos serviços. Ele disse que se trata de um espaço de lazer familiar que, em breve, vai acolher com mais conforto e segurança os idosos, as crianças e, enfim, todas as famílias apucaranenses.

-LEIA MAIS: Festival de fanfarras acontece neste final de semana em Apucarana

continua após publicidade

“O novo sistema de iluminação, com tecnologia de LED está pronto e vai garantir mais segurança em todo o espaço. Também foi concluída a pavimentação asfáltica, ampliação das vagas de estacionamento, nova arborização e plantio de grama”, anunciou Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News