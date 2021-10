Da Redação

Prefeitura conclui asfalto no Residencial Villagio Di Roma

A Prefeitura de Apucarana, através da empresa contratada, está finalizando a pavimentação de trechos das ruas Antônio Sevilha Baena e Otávio Pereira de Melo. Com isso, 100% das vias do Loteamento Residencial Villagio Di Roma, situado nas imediações do estádio municipal e da Faculdade de Apucarana (FAP), estarão dotadas de pavimentação asfáltica.

A urbanização do local englobou ainda a implantação de galerias para drenagem das águas da chuva e construção de meio-fio. “A obra foi feita com recursos do caixa municipal, dentro de um planejamento que busca levar o asfalto a todas as ruas da malha urbana”, afirma o prefeito Junior da Femac, lembrando que o Município está muito próximo de atingir essa meta. “Restam agora pequenos trechos, que não chegam a 2% do total de vias da cidade”, reforça o prefeito.

De acordo com a secretária Ângela Stoian Penharbel, na Rua Antônio Sevilha Baena foi pavimentada área de 2.893 metros quadrados, ou 330 metros lineares, ao custo de R$ 265.983,00. “Já a Rua Otávio Pereira de Melo vamos pavimentar ainda nesta semana, utilizando recursos do aditivo do contrato”, detalha a secretária, lembrando que nesta região da cidade também foi pavimentado um trecho da Rua José Ramon Sanches, que fica no Jardim Flamingos.