Prefeitura compra área para capela mortuária da Caixa de São Pedro

Da Redação

O prefeito Junior da Femac assinou nesta quarta-feira (21) a escritura de compra de uma área de 1.120 m² para construção

O prefeito Junior da Femac assinou nesta quarta-feira (21) a escritura de compra de uma área de 1.120 m² para construção da Capela Mortuária da Caixa de São Pedro. O terreno está localizado em frente ao cemitério do distrito.

continua após publicidade .

“O terreno, que passou por um processo de desapropriação amigável, já está pago. Agora vamos reservar mais recursos municipais para a execução da obra, prevista para o próximo ano. O projeto, no mesmo molde da Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, está pronto”, informa Junior da Femac.

O prefeito acrescenta que a prefeitura também já tem um local para fazer a capela mortuária do distrito de Correia de Freitas. Um barracão localizado ao lado da paróquia será reformado com esse objetivo.

continua após publicidade .

Junior da Femac informa ainda que o Núcleo Habitacional João Paulo receberá uma capela mortuária. “Temos vários terrenos do município para executar essa obra, mas vamos decidir junto com os moradores qual o melhor local”, observa o prefeito.

A gestão municipal, destaca Junior da Femac, está “trabalhando para descentralização desse equipamento público importante para as famílias no momento de despedida de um ente querido.”

Neste processo estão incluídas as já construídas capelas mortuárias do Jardim Ponta Grossa e do distrito da Vila Reis; a reforma e ampliação da capela central; a ampliação da capela mortuária do distrito do Pirapó; e a recente entrega da Capela mortuária do Jardim Colonial, no último sábado.

Siga o TNOnline no Google News