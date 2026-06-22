Prefeitura compra 15 mil toneladas de pedra para recuperar estradas rurais de Apucarana

Um investimento estratégico da Prefeitura vai garantir mais agilidade na recuperação e manutenção das estradas rurais de Apucarana. Foram adquiridas 15 mil toneladas de pedra, volume suficiente para a conservação de aproximadamente 50 quilômetros de vias. A medida amplia a capacidade de atendimento em regiões onde não existe disponibilidade de piçarra, assegurando melhores condições de tráfego para produtores e moradores.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a iniciativa atende diretamente quem depende das estradas para o escoamento da produção e o acesso aos serviços urbanos. “O investimento fortalece o atendimento às comunidades do campo, melhora as condições de tráfego e oferece mais segurança para o transporte da produção agrícola, além de facilitar o deslocamento dos moradores”, afirmou.

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De acordo com o secretário municipal de Agricultura e de Serviços Públicos, Wendel Metta, a contratação representa um avanço importante para o planejamento das equipes. “O material será utilizado apenas nas localidades onde não houver disponibilidade de piçarra, permitindo que os trabalhos avancem sem a necessidade de buscar material em regiões distantes”, explicou.

Wendel Metta informa que a Secretaria de Agricultura já possui um cronograma com 11 estradas rurais previstas para receber melhorias na sequência dos trabalhos. Entre elas estão a Estrada da Serrinha, que liga o Núcleo Habitacional João Paulo ao Contorno Norte, e a Estrada do Papagaio, na região do Distrito do Barreiro. “Nestes dois locais, não há reservas de piçarra em áreas próximas. Por isso, a pedra licitada será essencial”, completou.

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O secretário ressalta que a principal vantagem da contratação é a logística. “De acordo com a licitação, a empresa vencedora deve entregar a pedra diretamente nos locais indicados pela Prefeitura. Com isso, conseguiremos abrir mais frentes de trabalho simultaneamente”, afirmou.

Material é testado em parque industrial

O primeiro serviço utilizando o novo material foi realizado nesta segunda-feira, em um trecho de aproximadamente 500 metros da via marginal de acesso ao Parque Industrial da Vila Reis, às margens da BR-376. Além de recuperar um ponto que apresentava problemas de trafegabilidade, o trabalho serviu como teste para avaliar o consumo do material e definir a quantidade de caminhões necessária para as futuras operações.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Apucarana Foto: Divulgação/Prefeitura de Apucarana

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Segundo Metta, a pedra adquirida possui características que favorecem a compactação e aumentam a durabilidade dos serviços. O material é proveniente da etapa de limpeza da rocha realizada pelas pedreiras e, embora não seja utilizado na construção civil como a brita convencional, apresenta desempenho adequado para a manutenção de estradas rurais.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura já realizou a conservação de cerca de 250 quilômetros de estradas rurais, de um total aproximado de 600 quilômetros existentes no município. “Com esta nova estratégia, vamos não apenas agilizar os trabalhos, mas também aumentar a durabilidade da conservação, garantindo que as estradas permaneçam em boas condições por mais tempo”, avaliou o secretário.