Prefeitura cede caminhão para Associação de cafeicultores

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana oficializou nesta terça-feira (19) a entrega de um caminhão Mercedes Benz, modelo L-1318, para a Associação dos Cafeicultores de Pirapó. O repasse do veículo aconteceu em evento realizado na sede da Associação dos Cafeicultores de Pirapó, com a presença do prefeito Junior da Femac, vice-prefeito Paulo Vital, presidente da Câmara Francylei Preto “Poim”, vereadores Jossuela Pinheiro e Luciano Facchiano; e o secretário da agricultura Gerson Canuto.

continua após publicidade .

O veículo, com valor estimado de R$ 100 mil, pertencia a frota da Prefeitura de Apucarana e passou por uma revisão completa antes de ser cedido à Associação dos Cafeicultores de Pirapó.

Ao entregar o veículo aos cafeicultores do Pirapó, o prefeito Junior da Femac reiterou que é preciso apoiar quem produz riquezas. “Sou neto e filho de agricultores e sempre dou valor aos cafeicultores, que ajudaram a formar e desenvolver Apucarana”, assinalou.

continua após publicidade .

Junior da Femac destacou que no último concurso Café Qualidade do Paraná Apucarana ficou entre os cinco primeiros lugares, com a produtora Solange parecida de Araújo. “Em 2013, o Beto Preto criou a Secretaria da Agricultura, resgatando a importância deste setor. Depois criamos o Programa Terra Forte. É por isso que sempre vamos continuar apoiando os produtores rurais”, comentou.

O presidente da Câmara Municipal, Francylei Preto Poim, enalteceu a luta dos cafeicultores da região do Pirapó, sempre superando dificuldades e mantendo seus cafezais. Ele lembrou que a prefeitura já havia doado uma plantadeira de café para a associação. “Também tivemos o apoio do Governo do Estado que viabilizou um trator, uma máquina para aplicação de calcário e uma colheitadeira de café”, citou Poim, acrescentando que nos últimos a gestão pública sempre apoio e investiu na cafeicultura de Apucarana.

A presidente da Associação dos Cafeicultores do Pirapó, Solange Aparecida de Araújo, anunciou que com o caminhão será possível viabilizar uma unidade móvel. “Vamos adaptar uma máquina de beneficiamento de café no veículo, permitindo atender os produtores em suas propriedades, reduzindo custos e ainda mantendo a palha gerada no processo, que pode ser reutilizada nas propriedades”, explicou Solange Araújo.

continua após publicidade .

Em nome dos cerca de 150 produtores de café da região, a presidente da associação agradeceu ao prefeito Junior da Femac, o presidente da Câmara Municipal, Francylei Preto Poim, e demais autoridades pelo apoio aos cafeicultores do Pirapó. “Tivemos quatro geadas no inverno deste ano, sendo que em algumas regiões elas foram mais severas, exigindo o corte de cafeeiros embaixo. Contudo, nossos produtores seguem otimistas na atividade, animados com os bons preços de mercado”, lembrou a presidente da associação.

O evento também foi prestigiado pelo chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), Antônio Biral; o coordenador do Instituto de Desenvolvimento Rural (ITR), Geraldo Maronezi; e o presidente do Sindicato Rural de Apucarana, Mirinho Moisés.