Equipamentos mais robustos e com novos recursos tecnológicos exigem profissionais cada vez mais preparados para cuidar das estradas rurais

Depois de ampliar de 5 para 17 as máquinas pesadas em operação, a Prefeitura de Apucarana investe agora em quem está no comando dos equipamentos. Os operadores do município participam da última etapa do curso de capacitação oferecido pelo Governo do Estado. O treinamento teve início nesta segunda-feira (23), com aulas teóricas no Centro da Juventude, e prossegue nesta terça-feira (24), com atividades práticas em uma estrada rural do município.

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Para o prefeito Rodolfo Mota, equipamentos mais robustos, modernos e tecnológicos exigem equipes preparadas para tirar deles o melhor resultado. “Encontramos só cinco máquinas pesadas funcionando e hoje temos 17. Ao mesmo tempo, é preciso qualificar quem está no comando desse maquinário, para que o investimento renda mais e as estradas rurais fiquem em boas condições por mais tempo”, ressalta.

O secretário municipal de Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Metta, explica que a capacitação está inclusa no convênio com o Governo do Estado que garantiu cinco novas máquinas ao município. “É um curso em etapas. Começou em Curitiba agora nós estamos sediando a etapa final em Apucarana, abrangendo também equipes de Arapongas, Califórnia, Novo Itacolomi e Sabáudia”, relata.

Wendel lembra, que desde o inicio da gestão, a Prefeitura vem fazendo a renovação da frota. Um dos convênios foi celebrado com o governo do Estado, que garantiu uma esteira, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica e um rolo compactador. Segundo Wendel Metta, o investimento somente nestas máquinas foi de R$ 3,7 milhões, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e a Prefeitura de Apucarana.

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A frota reforçada atende os cerca de 600 quilômetros de estradas rurais de Apucarana, usados no escoamento da produção agrícola e no deslocamento de quem vive no campo.