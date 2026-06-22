Prefeitura avança na solução de pontos críticos de drenagem em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana tem intensificado as ações para solucionar problemas recorrentes na rede de drenagem, reduzindo os impactos das chuvas e aumentando a segurança da população. Somente neste ano, foram realizadas dezenas de intervenções em diferentes regiões da cidade. Entre as mais recentes está a solução de um problema crônico no Jardim Monções, nas proximidades da passagem da linha férrea, onde o acúmulo de água causava graves transtornos a comerciantes e moradores.

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O prefeito Rodolfo Mota afirma que o objetivo é evitar que problemas registrados no local se repitam, como a situação em que freezers de uma sorveteria foram arrastados pela força da enxurrada. “Estamos empenhados em resolver questões históricas de drenagem e também em agir rapidamente diante de novas ocorrências. São situações que, infelizmente, trouxeram prejuízos e transtornos para a população”, pontuou.





Foto: Prefeitura Foto: Prefeitura

Rodolfo Mota ressaltou que o trabalho na rede de drenagem vem sendo executado de forma contínua em pontos críticos mapeados por todo o município. “Além da equipe própria, a Prefeitura contratou uma empresa terceirizada para ampliar a capacidade de atendimento”, enfatizou. Somente neste ano, foram realizadas intervenções nas ruas Amor Perfeito (Jardim das Flores), Independência (Jardim América), Grande Alexandre (Vila Nova), Rio dos Patos (Núcleo João Paulo), Antônio Melnick (Vila Operária) e Nelson Moraes (Núcleo Osmar Guaracy Freire). Também receberam serviços a região do Parque Biguaçu, o Núcleo Habitacional Sanches dos Santos, o Jardim Veneza e a Avenida Central do Paraná, entre outros locais.

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De acordo com o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, além do mapeamento dos pontos críticos, foi criado um sistema de classificação para dar mais eficiência aos trabalhos. “As demandas recebidas da população são organizadas conforme o grau de urgência, permitindo que os casos emergenciais recebam atendimento prioritário e que o município planeje as próximas intervenções”, explicou. Segundo ele, além dos reparos imediatos, a manutenção das tubulações é fundamental. “Algumas já têm 30 ou 40 anos e a inclinação de determinadas ruas faz com que a água escoe com muita velocidade, levando detritos, provocando entupimentos e rompimentos nas galerias. Isso exige manutenção constante e, em muitos casos, a substituição das estruturas”, afirmou.

Serviços complexos e grandes investimentos

Muitos problemas de drenagem só revelam sua real dimensão quando as máquinas iniciam a abertura do asfalto. “Como as galerias ficam no subsolo, frequentemente a extensão dos danos é descoberta apenas durante a execução da obra, exigindo adaptações no planejamento inicial”, esclareceu o secretário.

Entre os casos de maior complexidade está a Rua Rio dos Patos, na região do Núcleo Habitacional João Paulo, onde o rompimento de uma antiga tubulação metálica provocou uma grande erosão. Para resolver a situação, a administração municipal contratou uma empresa especializada que executou obras de recuperação da rede de drenagem, além da construção de meio-fio, sarjetas e calçadas, em um investimento aproximado de R$ 650 mil.