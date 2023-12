Prefeitura atua no combate a dengue e alerta sobre aumento de casos

Após a Prefeitura de Apucarana lançar alerta sobre o crescente número de casos da dengue no município, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) está intensificando ações de combate e de orientações sobre a doença. O setor de Combate a Endemias realizou a vistoria em cerca de 200 residências na região da Colônia de Novos Produtores, num trabalho em que a eliminação dos focos da dengue foi concentrada principalmente nos quintais com casas fechadas.

“Foi uma ampla ação de eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, complementada com a estratégia de orientações dos moradores de cada casa visitada sobre os cuidados preventivos de combate a dengue”, informa o secretário municipal da Saúde, Emídio Bachiega.

Outra ação foi realizada nesta semana, durante a “Feira da Lua”. Em estande da AMS montado no Espaço das Feiras, agentes de endemias levaram orientações ao público presente. “Foi um trabalho realizado de corpo a corpo, reforçado com a distribuição de panfletos sobre o combate a dengue”, o coordenador do setor de Combate a Endemias, Mauro de Aguiar Almeida.

Há 10 dias, o prefeito Júnior da Femac comandou uma reunião de emergência para debater estratégias de combate à dengue no município. Segundo dados AMS, o número oficial de casos neste mês já é três vezes maior do que no mesmo período do ano passado. “Na primeira quinzena de novembro de 2022 Apucarana registrava seis casos e, neste ano, o número de casos positivos foi de 18 no mesmo período”, alertou o prefeito.

Junior da Femac lançou o alerta e apelou para população fazer parte do esforço do poder público para combater a dengue. “O quadro é preocupante. Contamos com a mobilização de toda a população. Reforcem a atenção para manter seu quintal livre de qualquer recipiente que acumule água, eliminado assim todo potencial criadouro do mosquito”, conclama o prefeito.

Os principais sintomas da dengue são:

Febre alta > 38°C;

Dor no corpo e articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

