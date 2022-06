Prefeitura atende cerca de 100 casas fornecendo telhas

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, através da força-tarefa criada após o temporal de domingo (29), continua socorrendo moradores. O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos aponta que cerca de 100 casas já foram atendidas com o fornecimento de telhas de fibrocimento (tipo eternit).

Segundo o prefeito Junior da Femac, várias equipes ainda continuam trabalhando na limpeza, no recolhimento de galhos e na recolocação de luminárias que foram destruídas pela força do vento. “A nossa previsão é que, se as condições climáticas forem favoráveis, o serviço será concluído nesta quarta-feira. A maior parte das situações já foi resolvida, mas ainda faltam algumas árvores para serem removidas e algumas luminárias novas para serem colocadas no lugar das que foram destruídas”, pontua.

Conforme Hellingtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os pedidos de telhas continuam chegando. Uma das pessoas atendidos na manhã desta quarta-feira (01/06) é Aparecida Pereira Costa, moradora da Rua Cajuru, no Jardim Curitiba, que recebeu 10 telhas. “Já atendemos cerca de 100 moradias e, ao todo, fornecemos 530 telhas, mil parafusos, 70 cumeeiras, 25 caibros e 5 vigas”, detalha Tom.

De acordo com o engenheiro eletricista, Lafayete Luz, coordenador do setor de iluminação pública da Prefeitura de Apucarana, muitas luminárias foram destruídas. “Tivemos duas situações graves: uma na Rua Mercês, no Jardim Curitiba, e outra na Rua Sérgio Carlos Signolfi, no Jardim Catuaí.

Nestas vias, vários postes da rede de energia quebraram, destruindo por consequência as luminárias. Já colocamos luminárias novas em uma das ruas e nesta quarta-feira deveremos concluir o serviço”, projeta Lafayete, acrescentando que logo após a tempestade equipes da Prefeitura fizeram conexões emergenciais para garantir energia nas residências.

O prefeito Junior da Femac reiterou nesta quarta-feira o agradecimento a todos os envolvidos na força-tarefa. “Obrigado a todos pelo empenho para resolver as ocorrências provocadas pela tempestade que caíram sobre nossa cidade, em especial às secretarias de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Gestão Pública, além da Guarda Municipal, agentes de trânsito e o setor de iluminação pública”, cita.