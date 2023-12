Prefeitura anuncia ruas que receberão recape asfáltico; veja quais

Recape será executado em parceria com o Governo do Estado

O prefeito Júnior da Femac confirmou para janeiro o início de obras de revitalização de trechos de pavimento asfáltico em 23 ruas e avenidas de Apucarana, totalizando recapeamento de 107.503,84 metros quadrados. O investimento, que será executado em parceria com o Governo do Paraná, por intermédio da Secretaria das Cidades (Secid), irá absorver R$ 5,53 milhões e contempla ainda urbanização e implantação de nova sinalização de trânsito. “São projetos importantes encaminhados pela prefeitura há cerca de dois anos e que agora, licitados, estão tendo ordens de serviço autorizadas. Melhorias muito esperadas que vão atender ruas e avenidas com grande fluxo que estão com o pavimento bastante desgastado”, acentuou o prefeito Júnior da Femac, agradecendo a parceria estadual. “Em nome da população, agradeço ao secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, e ao Governador Ratinho Júnior, sempre atento às demandas dos municípios. A confirmação destes investimentos é um grande presente para o município, que completa 80 anos, garantindo maior segurança, conforto e mobilidade urbana”, diz o prefeito.

De acordo o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, a autorização do convênio com a Prefeitura de Apucarana atende a diretriz municipalista do governo estadual para responder demandas que mudam a vida cidadão. “Apoiar as prefeituras significa levar melhorias onde há as maiores necessidades”, disse Pimentel. “A Secid, por orientação do governador Ratinho Junior, trabalha para fortalecer os municípios e, assim, levar mais qualidade para o dia a dia das pessoas. Esses projetos farão a diferença para os moradores de Apucarana”, afirma.

Do total de R$ 5,53 milhões previstos no convênio, R$ 3,3 milhões são do governo estadual via Programa de Transferência Voluntária que, juntamente com a contrapartida municipal, irão viabilizar o recapeamento de 107.503,84 metros quadrados de diversas ruas e avenidas. A secretária Municipal de Obras de Apucarana, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, observa que o pacote de recape será executado em dois lotes. “Uma licitação foi vencida pela Construtora Vitorino Ltda e outra pela Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda., ambas de Apucarana. No primeiro lote serão recuperados trechos de 12 ruas e avenidas centrais e bairros próximos ao anel central (ver quadro) abrangendo recuperação de 57.282,38 metros quadrados de pavimento e R$ 2,86 milhões, sendo R$ 1,76 milhão do Programa de Transferência Voluntária da Secid e R$ 1,10 milhão da contrapartida municipal”, relata a secretária, frisando que o segundo lote vai atender a 11 ruas e avenidas de bairros mais periféricos (ver quadro) com investimento de R$ 2,66 milhões, sendo R$ 1,63 milhão do Programa de Transferência Voluntária e R$ 1 milhão em contrapartida municipal para o recapeamento de 50.221,46 metros quadrados.

Lote 1

R$ 2,86 milhões, sendo R$ 1,76 milhão do Programa de Transferência Voluntária da Secid e R$ 1,10 milhão da contrapartida municipal

Recuperação de 57.282,38 metros quadrados de pavimentos

– Noboru Fukushima (entre Roberto da Silveira e Gastão Vidigal)

– Avenida Iguaçu (entre Noboru Fukushima e Corifeu de Azevedo Marques)

– Irmã Eleotéria (entre Capivari e Guarapuava)

– Doutor Nagib Daher (entre Guarapuava e Doutor Oswaldo Cruz)

– Doutor Nagib Daher (entre Clóvis da Fonseca e Manoel Horta)

– Rua Guarapuava (entre Gastão Vidigal e Ítalo Fontanini)

– Pio XII (entre Desembargador Clotário Portugal e Elisa Silvério)

– Doutor Oswaldo Cruz (entre Desembargador Clotário Portugal e a faixa de domínio da linha férrea)

– Desembargador Clotário Portugal (entre Osório Ribas de Paula e Coronel Luiz José dos Santos)

– Avenida Doutor Munhoz da Rocha (entre Miguel Simeão e a Avenida Paraná)

– Ponta Grossa (entre Clóvis da Fonseca e Manoel Horta)

– Professor João Cândido Ferreira (entre Doutor Nagib Daher e a Praça Rui Barbosa)

Lote 2

R$ 2,66 milhões, sendo R$ 1,63 milhão do Programa de Transferência Voluntária e R$ 1 milhão em contrapartida municipal

Recuperação de 50.221,46 metros quadrados

– Rua Finlândia (entre Ouro Branco e Severino Cerutti)

– Rua Rússia (entre Ouro Branco e Severino Cerutti)

– Rua Pedro Álvares Cabral (entre Topázio e Silva Jardim)

– Rua Padre José Canale (entre Ouro Branco e Pérola)

– Rua Pio X (entre Adão Kanilevski e Ouro Branco)

– Rua Piratininga (entre Carlos Cavalcanti e Emiliano Perneta)

– Rua Presidente Getúlio Vargas (entre Carlos Cavalcanti e Fernando Pereira)

– Rua Rafael Sopile (entre São Simeão e São Clemente)

– Rua Mato Grosso (entre a Avenida Central do Paraná e a Rua Fernando Pereira)

– Rua Marcílio Dias (entre as Avenidas Aviação e Maria Herbela Reis)

– Rua José Maria Pinto (entre a Avenida Santos Dumont e a faixa de domínio da linha férrea

