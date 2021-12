Prefeitura anuncia projeto de revitalização da Praça do “28"

Da Redação

O projeto de revitalização da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como “Praça do Bairro 28 de Janeiro” foi apresentado ao prefeito Junior da Femac, pelo diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes. A secretária de Cultura, Maria Agar, também participou, para avaliar as intervenções previstas para a biblioteca pública municipal.

O trabalho, elaborado pela arquiteta Anellize Alves Campana, propõe a preservação do conceito original da obra da década de 1960, mantendo a biblioteca, que será ampliada e ganhará uma fachada mais moderna, com aplicação de vidros, pé direito alto e mezanino.

Também serão preservadas a concha acústica, com restauração e cobertura para a área da platéia, visando sediar eventos diversos; a academia ao ar livre que será instalada em outro local; e o chafariz.

O prefeito Junior da Femac elogiou o projeto da arquiteta do Idepplan, destacando a pista de caminhada – pintada em azul – com 575 metros de extensão; e uma ciclovia – pintada em vermelho -, com 325 metros de extensão. A área para as bikes deve ser ampliada até o calçadão Valmor Santos Giavarina, junto à praça da onça. E, futuramente, interligada à Avenida Brasil, na saída para Arapongas.

“Estamos preparando algumas novidades que serão agregadas à praça do 28. Uma delas é a passarela do boné, que é mais um atrativo turístico, representando a economia da cidade, que começou com a produção de bonés, e hoje já é o maior fabricante de roupas do Paraná”, explicou o prefeito. O espaço verde terá cobertura de muitos bonés em estrutura metálica, revestidos de lona.

Outra novidade será uma área cercada, destinada aos pets. “Será o parcão, espaço com alambrado, brinquedos para os cães, bebedouro, caixa de areia (pipi stop) e espaço de estar com bancos e mesas”, revela Junior da Femac, lembrando os parques pets já existem em algumas cidades de maior porte.

Na área de divisa com o clube 28 de Janeiro, será aberta uma rua de passagem – de velocidade reduzida -, com sete metros de largura e ampliadas as vagas de estacionamento. “Vamos replantar toda a grama da praça com a variedade esmeralda, que não cresce muito e garante economia na manutenção e corte. A iluminação de todo o espaço será com tecnologia de LED, e todos os pisos serão substituídos.

O vereador Luciano Molina, que há cerca de quatro meses, em audiência com o prefeito Junior da Femac, encaminhou a reivindicação em nome dos moradores do bairro 28 de Janeiro, ficou muito satisfeito com o projeto de revitalização da praça.

“Esse espaço público estava muito desgastado e precisava de novos equipamentos e um visual mais agradável, neste bairro histórico e central de Apucarana”, comentou Molina. Segundo ele, foi reivindicada a troca de pisos das calçadas, novos equipamentos e atrativos, além de uma iluminação de alta qualidade, que contribui muito com a segurança. “Que bom que nesta gestão as coisas vão acontecendo, com planejamento e no tempo certo”, acrescentou o vereador Luciano Molina.

Conforme anunciou o prefeito, algumas adequações serão feitas no projeto inicial, e as obras no local devem começar em março, após os trâmites legais.