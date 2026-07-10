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APUCARANA

Prefeitura anuncia novo sistema de integração do transporte coletivo e abertura do terminal

Mudança permite troca de ônibus em qualquer ponto da cidade; grades e catracas serão removidas do terminal adotando modelo de circulação livre

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 17:27:13 Editado em 10.07.2026, 17:52:21
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Apucarana lança sistema de integração fora do terminal urbano.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site TNOnline: https... TNOnline TV



O sistema de transporte coletivo de Apucarana passará por uma transformação a partir de 10 de agosto. A prefeitura e a Viação Apucarana Ltda (VAL) anunciaram nesta sexta-feira (10) a implantação da integração tarifária, mecanismo que permitirá aos passageiros trocar de linha em qualquer ponto da cidade sem o pagamento de uma nova passagem. Em paralelo à mudança digital, o Terminal Urbano do município passará por uma reforma que eliminará grades e catracas, adotando um modelo de circulação livre.

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- LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana entrega 11 novos veículos para secretarias municipais

“A principal mudança será a economia de tempo, já que os passageiros não precisarão mais passar obrigatoriamente pelo Terminal Urbano para fazer a integração entre linhas. A partir de 10 de agosto, a integração poderá ser feita em qualquer ponto da cidade. Isso significa trajetos mais rápidos, mais comodidade e mais tempo para ficar em casa com a família, descansar ou chegar mais cedo ao trabalho”, comemorou o prefeito Rodolfo Mota. Segundo ele, o objetivo central da medida é diminuir o tempo de deslocamento das cerca de 15 mil pessoas que utilizam as 44 linhas ativas na cidade diariamente. Com o novo sistema, a obrigatoriedade de ir até a estação central para conectar rotas deixará de existir.


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Prefeitura anuncia novo sistema de integração do transporte coletivo e abertura do terminal
AutorFoto: Cindy Santos/TNOnline

O diretor operacional da Val, Roberto Jacomelli, detalha o impacto direto na rotina dos usuários. “A ideia principal é usar na tecnologia que nós temos disponível hoje em Apucarana para facilitar a vida das pessoas, ou seja, que os usuários possam ter um tempo de viagem menor. Exemplo, o passageiro sai de um determinado bairro e hoje tem a necessidade de ir dentro do terminal fazer o transbordo para outra linha. Com a tecnologia não será preciso fazer mais isso. Onde passar duas ou mais linhas em determinados pontos, o usuário pode fazer o transbordo”, explicou.

Contudo, haverá um limite de tempo para que o passageiro mude de ônibus sem ser cobrado novamente. “Logicamente que vai ter temporizado o quanto de tempo ela poderá fazer essa integração. Então a importância tá nisso, ela deixa de vir pro terminal pra fazer a integração, esse é o ponto principal”, reforçou o diretor, garantindo que os usuários serão orientados por meio de uma tabela com o tempo de integração disponível para cada linha.


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Prefeitura anuncia novo sistema de integração do transporte coletivo e abertura do terminal
AutorGrades serão removidas - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Fim das grades e catracas no terminal

Para adaptar o espaço físico à nova realidade de embarques integrados, o Terminal Urbano será revitalizado com a remoção das grades que separam a área de embarque das lojas. “Então as pessoas vão ganhar tempo, vão dormir mais, vão chegar mais cedo em casa e o terminal vai ficar mais bonito. Vamos arrancar aquelas grades, nós vamos tirar todas aquelas grades que são de quando inaugurou o terminal há quase 30 anos. Então vai ficar mais limpo, vai ficar mais bonito, vai ficar mais seguro, não vai ter roleta nem guarita”, detalha o prefeito. O modelo aberto também beneficiará o comércio, permitindo o trânsito livre.

No entanto, há regras rígidas para ter acesso ao transbordo gratuito. A integração só funcionará para os passageiros que utilizam o aplicativo oficial ou o cartão do transporte público que possibilitam o cruzamento de dados. “As pessoas podem continuar pagando em dinheiro, só que não tem como fazer integração, porque o motorista do próximo ônibus não saberá se a pessoa já pagou no ônibus anterior”, explica o prefeito.


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Prefeitura anuncia novo sistema de integração do transporte coletivo e abertura do terminal
AutorCatracas e guarita serão removidas - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Dados e melhoria da frota

Além do ganho logístico para os moradores, a tecnologia do novo sistema garantirá um monitoramento detalhado da operação. Esse controle estatístico será vital para investimentos e ajustes no tamanho da frota em circulação.

“O sistema também vai fornecer informações precisas sobre o passageiro transportado. Isso faz com que a empresa e o Poder Concedente tomem decisões mais assertivas. Então é fundamental que esses dados estejam plenos e que nos dê a condição para gente acertar aquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, se o ônibus está muito lotado, ou está muito vazio, isso vai dar realidade plena no transporte público. Ao identificar um veículo muito lotado, talvez seja necessário colocar mais ônibus para atender a população”, analisa Jacomelli.


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AutorCerca de 15 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline

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