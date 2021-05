Prefeitura anuncia novas rotatórias em Apucarana

Continua após publicidade

Após planejamento, a Prefeitura de Apucarana vai começar a executar várias obras de mobilidade urbana. Os principais pontos de intervenção são gargalos conhecidos do trânsito da cidade, em que os motoristas rotineiramente têm dificuldades de transpor ou acessar.

As duas primeiras obras escolhidas pelo prefeito, com a equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), são a nova rotatória do Bairro Igrejinha, e o trevo de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Camargo, na Avenida Brasil, no sentido de Londrina. No total serão investidos cerca de R$ 2 milhões em seis obras.

“Não é uma tarefa fácil enfrentar os desafios da mobilidade urbana. Contudo, é possível adotar algumas iniciativas que ajudam a melhorar o deslocamento de pessoas. Uma delas consiste nas obras de infraestrutura, que podem incluir alagamento de vias, rotatórias, novos acessos, vias marginais e outras ferramentas de mobilidade”, argumenta o prefeito Junior da Femac.

Segundo ele, tudo isso é fruto de planejamento a médio e longo prazo. “Os projetos estão prontos e, gradativamente, com a disponibilidade de recursos próprios vamos avançando nas obras”, informa o prefeito, acrescentando que a maior obra prevista neste pacote, é o novo acesso ao Núcleo João Paulo, cuja obra será licitada e contratada.

Com relação à rotatória planejada para o Bairro Igrejinha, que será iniciada de imediato, Junior da Femac, revela que será utilizada a praça situada entre o Colégio Mater Dei e a nova loja do Supermercado Muffato. “Teremos neste local uma reorganização total do trânsito, onde se cruzam seis ruas, incluindo a Talita Brezolin, Osvaldo Cruz e Nova Ucrânia, todas vias de grande fluxo de veículos”, explica.

Outra obra que está planejada para julho é o acesso ao Afonso Camargo, onde um trevo de acesso será transformado também em rotatória, incluindo uma faixas adicionais à rodovia, para acesso e saída da região deste bairro.

As duas obras serão custeadas com recursos próprios do município. Já a obra de acesso ao “João Paulo”, o prefeito Junior da Femac, espera dispor da ajuda de emendas parlamentares.

Outras obras de infraestrutura urbana programadas são a rotatória junto à Igreja Cristo Profeta; cruzamento da Avenida João Matiuzzi com Avenida Pinho Araucária e a rotatória na Rua Arnaldo Leomil no Parque Industrial Oeste, próximo ao Supermercado Box Atacadista.