Prefeitura anuncia mais rigor com tabacarias e chácaras de lazer

O prefeito Junior da Femac manteve reunião na manhã desta segunda-feira (4), com a equipe do setor de fiscalização do município. “O trabalho realizado pelos servidores da fiscalização tem sido um dos pilares do nosso trabalho no enfrentamento da pandemia do coronavírus em Apucarana”, destacou Junior, que recebeu relatos de problemas com tabacarias e chácaras de lazer.

No atual momento, conforme avalia o prefeito, todas as medidas adotadas no combate a Covid-19 colocam Apucarana num cenário mais favorável. “A cidade aparece com uma média bem abaixo no número de casos registrados em âmbito estadual e nacional”, assinala .

No diálogo mantido com os funcionários que compõem a equipe de fiscalização, o prefeito Junior da Femac foi informado acerca de notificações feitas para tabacarias da cidade. Ele foi informado de que alguns estabelecimentos não estão respeitando o horário de funcionamento determinado em decreto municipal.

Outra situação que gerou orientação dos fiscais é com relação a chácaras de lazer que continuam sendo locadas para eventos. “Isso não está sendo permitido e os proprietários foram avisados. O próximo passo será a notificação e, persistindo o não cumprimento da norma, serão emitidas multas aos infratores”, alerta o prefeito.

Ele reiterou que é preciso a colaboração de todos os cidadãos apucaranenses, no sentido de contribuir para evitar aglomerações. “Se as determinações não forem cumpridas, corremos o risco de disseminação do vírus, mais contaminação de pessoas e de até mortes”, assinala Junior da Femac.

Entre as principais medidas adotadas Junior da Femac cita o isolamento social, com a suspensão de atividades nas escolas municipais e nos CMEIs. O fechamento do comércio e – posteriormente -, a reabertura gradual com restrição de aglomerações e outros cuidados. A criação do Pronto Atendimento do Coronavírus; a distribuição de máscaras (com apoio do 30º Bimec) e de sabonete líquido, além de panfletos de orientação e conscientização sobre a pandemia do coronavírus. "Vale ressaltar ainda o decreto sobre a exigência do uso de máscara protetora para todos no comércio, nos bancos, transporte coletivo e demais segmentos", concluiu.

luiu.