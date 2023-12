Prefeitura anuncia concessão de abono natalino aos servidores públicos

Os servidores públicos municipais de Apucarana terão nesse ano um abono natalino de R$ 150,00. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião mantida com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e região (Sindspa), Tarcília de Brito, acompanhada do advogado Sérgio Luiz Barroso.



“Estamos preparando o decreto que deve ser enviado à Câmara de Vereadores ainda nesta semana, para análise e votação em plenário. O valor liberado aos servidores terá um aumento de 11% em relação ao que havia sido concedido em 2022, ou seja, o abono sobe de R$ 135 para R$ 150”, revela o prefeito.

O presidente do Legislativo, vereador Luciano Molina, já foi informado sobre a chegada do decreto, visando à inclusão na pauta das próximas sessões. Junior da Femac diz que a demanda – de cerca de R$ 500 mil – já foi avaliada com a secretária da fazenda, Sueli Pereira, e o secretário de gestão pública, Nicolai Cernescu Junior, e se enquadra dentro do planejamento financeiro da gestão.

“Trata-se de uma ação de respeito e consideração aos nossos servidores públicos municipais, pela sua dedicação diária, durante todo o ano, em favor da população”, justifica o prefeito Junior da Femac, acrescentando que o abono, após ser discutido e votado pelos vereadores, será pago junto com a folha de dezembro, que tem liberação prevista para a semana que antecede o Natal.

Conforme explica a secretária Sueli Pereira, o abono natalino será concedido aos servidores ativos e inativos, pertencentes ao quadro de pessoal permanente e aos ocupantes de cargos de provimento em comissão da prefeitura, Autarquia Municipal de Educação (AME), Autarquia Municipal de saúde (AMS), e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). “sobre o valor do abono não incidirá contribuições sociais e retenções”, diz a secretária.

