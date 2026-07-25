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Prefeitura analisa mais de 50 pedidos e cede terrenos a cinco empresas em Apucarana

Câmara de Apucarana aprovou a alienação de bens em sessão extraordinária nesta quinta-feira (23); contratos serão assinados na próxima semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 07:00:38 Editado em 24.07.2026, 21:35:13
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Prefeitura analisa mais de 50 pedidos e cede terrenos a cinco empresas em Apucarana
Autor Secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Neno Leiroz - Foto: Gaby Campos/TNOnline

A Câmara Municipal de Apucarana (PR) aprovou na última quinta-feira (23), em sessão extraordinária, a cessão de terrenos industriais para cinco empresas que vão instalar empreendimentos no Parque Industrial da Juruba. A aprovação marca a retomada do Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana (Prodea), que estava em processo de auditoria. Segundo levantamento da Secretaria de Indústria e Comércio, a fila por um terreno industrial tinha mais de 50 empresas interessadas.

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O processo de modernização do Prodea teve início em março deste ano, a partir de um decreto municipal que determinou a revisão dos protocolos abertos desde 2023. Dos 52 processos em análise, a Prefeitura concedeu um prazo de 30 dias para a regularização documental. Ao final do período, 17 empresas cumpriram os requisitos legais e avançaram para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, sendo as cinco primeiras já encaminhadas e aprovadas pela Câmara. "A gente está tratando isso como a retomada do Prodea. Retomamos, a partir deste ano, algumas ações, melhorando e entendendo um pouco melhor a demanda dessas empresas após um balanço pela secretaria", afirmou o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Neno Leiroz.

Leiroz também destacou o ganho de transparência e segurança jurídica nesta nova fase: "Pela primeira vez na história do Prodea conseguimos fazer uma publicação colocando o nome das empresas que estão aptas a continuar no programa e a receber incentivo de terreno, e também das empresas que não estão aptas", comenta.

As empresas que não conseguiram entregar a documentação no prazo estipulado não poderão aproveitar os processos antigos. "Aqueles protocolos foram dados baixa e já estão arquivados. A empresa que quer solicitar um terreno para o Prodea deve procurar a Secretaria de Indústria e Comércio. Nós vamos passar um novo pedido, elas devem fazer um protocolo e trazer a documentação toda novamente", esclareceu Neno Leiroz.

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Segundo ele, o prefeito Rodolfo Mota deve assinar, nos próximos dias, um novo decreto autorizando a reabertura do sistema. "Estamos reabrindo para novos protocolos. É importante o empresário nos procurar aqui na secretaria", convocou o secretário. A pasta também faz levantamentos de lotes disponíveis em outros parques industriais da cidade para futuras concessões.

Suporte técnico

Durante todo o processo de abertura de novos protocolos, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio centralizará as comunicações. Segundo o secretário, haverá suporte integral aos empreendedores. “Durante esses 30 dias, nossa equipe estará à disposição para orientar os empresários e acompanhar a análise da documentação necessária. A proposta é organizar os processos e fortalecer ainda mais o Prodea como instrumento de desenvolvimento econômico e geração de empregos em Apucarana”, destacou.

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Câmara Municipal de Apucarana Desenvolvimento ecônomico Empresas Parque Industrial da Juruba ProdeA terrenos industriais
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