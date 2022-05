Prefeitura abre sindicância e troca comando da GCM

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Procuradoria Jurídica e da Secretaria de Gestão Pública, abriu nesta quinta-feira, dia 19 de maio, uma sindicância interna para apurar a conduta do servidor Alessandro Carletti, com relação à sua atuação como presidente da comissão organizadora do concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM).

continua após publicidade .

A abertura dos trabalhos de investigação interna, ainda depende da nomeação de servidores para integrar a referida sindicância. A decisão ocorreu após a suspensão temporária do concurso público da Guarda Municipal, pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL) em comum acordo com a Prefeitura de Apucarana.

O advogado e servidor público municipal Rubens de França, assumiu a função de presidente da Comissão organizadora do concurso. Carletti, além de deixar a presidência da comissão, também foi substituído pela advogada Polyane Denobi, integrante do jurídico da prefeitura.

continua após publicidade .

Todos estes procedimentos são decorrentes de denúncias de supostas irregularidades que teriam ocorrido na primeira etapa do concurso. A suspensão será mantida até que seja esclarecida a possível participação no concurso de pessoas com vínculo familiar com membros da Comissão Organizadora do referido concurso.

Ao mesmo tempo, foi determinado o afastamento de Alessandro Carletti do comando da Guarda Municipal, enquanto durarem os procedimentos da sindicância interna. O comando da GCM passará a ser exercido por Reinaldo Donizete de Andrade, mais conhecido como “Pastor Andrade”.

Andrade já havia exercido o comando da guarda durante uma parte da pandemia da Covid-19 e também durante a última eleição municipal. Andrade, além da função de GCM, é pastor da Igreja Assembleia de Deus.