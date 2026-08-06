Prefeitura abre nesta sexta-feira inscrições para as entidades participarem do desfile de 7 de Setembro

Cadastramento segue até o dia 28 de agosto e poderá ser realizado presencialmente no Cine Teatro Fênix ou por meio de formulário online

As entidades que desejam participar do desfile cívico de 7 de Setembro em Apucarana poderão garantir presença a partir desta sexta-feira (07/08). O cadastramento segue até o dia 28 de agosto e poderá ser realizado presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Cine Teatro Fênix, ou por meio de formulário online que será disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura.

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O prefeito Rodolfo Mota ressalta que o desfile de 7 de Setembro simboliza a união da comunidade em torno dos valores cívicos e do amor ao Brasil, consolidando-se como uma das mais importantes manifestações de participação popular e de valorização das instituições de Apucarana. “O desfile reúne, todos os anos, milhares de pessoas na Avenida Curitiba, valorizando o espírito cívico, a participação comunitária e o trabalho desenvolvido pelas instituições de Apucarana”, ressaltou.

A concentração dos participantes do desfile, que integra as comemorações da Independência do Brasil, será na Avenida Curitiba, nas proximidades do Supermercado Amigão, e a dispersão vai ocorrer em frente da Pernambucanas. O tema escolhido para as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) neste ano em Apucarana é “Pátria, Educação e Cidadania”.

Podem se inscrever instituições educacionais municipais, estaduais, federais, particulares e filantrópicas, além de entidades sociais da comunidade. O secretário municipal de Cultura, Rodrigo Almeida, explicou que o link para preenchimento do formulário será disponibilizado já nesta sexta-feira, no site oficial e nas redes sociais da Prefeitura, facilitando o acesso das instituições.

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Ao abrir o formulário, os interessados encontrarão todas as normas para participar do desfile. “A ficha de inscrição deverá conter também um breve histórico da instituição, escola, associação ou grupo, além de eventuais observações consideradas importantes para a organização do evento”, explicou.

Para participar do desfile a instituição deverá ser composta por grupo entre 20 e 200 integrantes, acompanhados por três responsáveis, e apresentar faixa ou elemento de identificação à frente da equipe. O regulamento também veda aos participantes o uso de fogos, sinalizadores, manifestações político-partidárias ou desrespeito a pessoas e instituições, bem como o consumo de bebidas alcoólicas durante o evento. Animais domésticos ou de montaria só poderão participar mediante autorização prévia.

De acordo com Rodrigo Almeida, as entidades que desejarem participar da ala motorizada poderão inscrever até 20 veículos. “A utilização de automóveis, motocicletas, bicicletas ou outros meios deverá seguir as orientações da organização e as normas de trânsito, sendo proibidas manobras, evoluções e paradas ao longo do percurso”, esclareceu.

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Mais informações sobre o regulamento e inscrições no desfile cívico podem ser obtidas pelos telefones: 3033-1419 ou 3422-4000 – ramal 560 ou ainda no link de inscrições.