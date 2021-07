Prefeitura abre inscrições para 12 novos cursos gratuitos

Da Redação

O prefeito Júnior da Femac informou nesta quarta-feira (28) durante reunião com o secretário municipal Edison Peres Estrope e o superintendente da Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, que o 1º Feirão de Empregos e Estágios promovido pela Agência do Trabalhador e Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana também terá inscrição para cursos profissionalizantes.

Entre as oportunidades com inscrições abertas no evento, que acontece nesta sexta-feira e sábado (30 e 31) no Espaço das Feiras, vão estar 12 cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), adquiridos pela Prefeitura de Apucarana e oferecidos gratuitamente à população com coordenação do Centro de Qualificação Total.

“Ao todo são 280 vagas em áreas profissionais com grande necessidade de mão de obra, como estética, gastronomia, uso da tecnologia, empreendedorismo, setores de prestação de serviços, entre outras, com o início das aulas a partir da segunda quinzena de agosto nas dependências do próprio Senac”, detalha o prefeito Júnior da Femac.

Júnior salienta que os cursos foram adquiridos dentro do Programa Portas Abertas. “Trata-se de uma iniciativa que está na segunda edição e tem como principal atributo ouvir o setor produtivo sobre as suas necessidades. Com isso, dentro do que o mercado de trabalho está precisando, direcionamos a contratação dos cursos”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

A eficácia do programa, destaca o prefeito, foi comprovada já na primeira edição. “Obtivemos 65% de empregabilidade entre os apucaranenses que participaram dos cursos. São pessoas que logo que se formaram conquistaram um emprego com carteira assinada ou estão empreendendo na área”, revelou.

Os cursos adquiridos junto ao Senac e com inscrições abertas junto ao feirão de empregos e estágios representa um investimento de R$80 mil. “As oportunidades são para quem deseja aprender ou aperfeiçoar conhecimentos na manutenção de celular e smartphones, modelagem de sobrancelhas, serviços de alimentação, oratória, básico de maquiagem, e-commerce (vendas pela internet), comunicação e postura profissional, estratégias para marketing digital, garçom, recursos avançados de Excell e empreendedorismo nas redes sociais”, informa Edison Peres Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana.

Além de servir de canal para divulgação e inscrição de cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos por intermédio da Prefeitura de Apucarana, o 1º Feirão do Emprego e Estágio visa o imediato encaminhamento de candidatos a uma das cerca de 500 vagas de emprego e 300 vagas de estágios hoje disponíveis na cidade.

O evento acontece no Espaço das Feiras nesta sexta-feira (30), das 8h30 às 18 horas e, no sábado (31), das 13 às 18 horas. O interessado deve levar currículo. “Pedimos que o interessado leve o currículo pronto, mas caso não seja possível nossa equipe vai efetivar o cadastro do trabalhador na hora”, relata Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador.

As vagas de emprego e estágio disponíveis abrangem todas as áreas econômicas. “Comércio e indústria em geral, vestuário, construção civil, prestação de serviços, setor gastronômico, agricultura e pecuária, manutenção de veículos e motocicletas, poder público, entre outros”, observa o Leiroz.

A iniciativa conta com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Câmara da Mulher Empreendedora, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Sebrae, FIEP, Sistema Fecomércio-PR, Faciap, entre outros sindicatos e associações de Apucarana.