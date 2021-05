Prefeito visita nova sede da Autarquia de Saúde

Continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac visitou hoje (26) as instalações que abrigarão a Autarquia Municipal de Saúde (AMS). A previsão é de que a mudança de todos os setores administrativos da autarquia para o prédio que até o início deste mês era ocupado pela Autarquia Municipal de Educação (AME) aconteça em meados de junho.“ Concluída essa etapa, teremos a instalação da Autarquia de Saúde liberada para darmos início a obra do novo Hospital de Apucarana.

Será um momento marcante quando começarmos os primeiros trabalhos de reforma geral e readequação dos quatro pavimentos da atual sede da saúde, com área de 2.687 metros quadrados”, afirma Junior da Femac. Acompanhado do vice-presidente da AMS, Emídio Bachiega, e da da engenheira da AMS, Ana Karine Alves Vieira, o prefeito percorreu nesta tarde os 2,5 mil metros quadrados de edificação da nova sede da saúde, discutindo e definindo como será a ocupação de cada espaço, onde será instalado cada setor administrativo da saúde municipal.

O prefeito destaca que a mudanças dos setores administrativos da saúde para o novo local, na Rua José Antonio de Oliveira, na Barra Funda, vai representar a economia de dois alugueis, dos imóveis onde funciona a Vigilância Sanitária e Epidemiologia, na Rua Clotário Portugal, e o que abriga o almoxarifado da saúde, na Rua Geremias Lunardeli, na Barra Funda. Os três setores também ocuparão as atuais instalações da AME.A futura sede também terá lugar os setores de endemias e de transporte da saúde, que hoje ocupam imóveis em terrenos ao lado da AMS.

De acordo com o prefeito a Autarquia de Educação já está instalada em sua sede própria. A AME comprou o prédio onde funcionava o Colégio Cristão PLGD, ao lado do SENAC, na região do Parque Jaboti. “A mudança completa, com a retirada de todo material da educação, deve estar concluída até o final de maio. A partir daí serão feitas algumas adequações no prédio e acontece a transferência da saúde para o local, com previsão para meados de junho”, programa Junior da Femac.

De acordo com Junior da Femac, Apucarana vai dispor de um novo hospital no segundo semestre de 2022. “A princípio a estrutura irá abrigar 50 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e, numa segunda etapa, a partir da ampliação, passará a dispor de uma capacidade total de 100 leitos”, detalha Junior da Femac.