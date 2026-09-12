Prefeito Rodolfo Mota comemora investimentos de R$ 54 milhões na saúde e educação de Apucarana

As obras de R$ 54 milhões nas áreas de saúde e educação que serão entregues nesta quarta-feira (16), em Apucarana (PR), irão alcançar diretamente a vida de toda a população, afirmou o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil). Ao celebrar a parceria do município com o governador Ratinho Junior, que também estará presente nas inaugurações, o prefeito destacou que os investimentos vão impactar o acolhimento hospitalar e viabilizar a expansão do próprio ensino municipal. "É uma honra a gente poder contar com a ajuda do nosso governador nessa parceria", completou Rodolfo.

LEIA MAIS: Chuva e ventania derrubam árvores e bloqueiam vias em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Deste valor, R$ 20 milhões foram destinados para a construção do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, na Vila Reis. O prefeito explicou que a unidade estadual funcionava dividindo o mesmo ambiente com a Escola Municipal José de Alencar. Com a entrega do novo prédio, a prefeitura ganha viabilidade logística e física para reestruturar sua própria rede. "A inauguração do colégio também vai permitir ao município a reconstrução da Escola Municipal José de Alencar, agora em um espaço mais amplo do que tinha até então", garantiu Rodolfo.

Já os outros R$ 34 milhões foram direcionados para as novas instalações da unidade Materno Infantil do Hospital da Providência, além da reforma e ampliação da estrutura hospitalar. "A estrutura até então ofertada era, de fato, antiga e deficiente. Agora, com esse novo lugar, será permitido um atendimento mais moderno e, acima de tudo, mais humanizado", avaliou o prefeito.

O prefeito ressaltou que as entregas representam um marco na retomada do desenvolvimento em conjunto com o Estado, superando impasses de gestões anteriores. "Temos também outros grandes projetos para recuperarmos esse tempo onde o governador pouco pôde fazer por Apucarana por questões de picuinhas políticas locais. Há um ano e oito meses, eu estou trabalhando em projetos grandes com o nosso governador e o seu time de secretários para nós tirarmos do papel", enfatizou Rodolfo.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos próximos dias, será assinada a ordem de serviço para a pavimentação em concreto da estrada que conecta o distrito de Correia de Freitas a São Pedro Taquara, com recursos estaduais que ultrapassam R$ 17 milhões. O planejamento urbano de Apucarana também engloba a construção de dois novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e o início das obras das novas sedes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, IDR/Emater e Defensoria Pública.