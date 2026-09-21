Prefeito Rodolfo Mota aciona Defesa Civil estadual e nacional após temporal em Apucarana (PR)





O prefeito de Apucarana (PR), Rodolfo Mota (União Brasil), entrou em contato com as coordenações estadual e nacional da Defesa Civil em busca de suporte emergencial para lidar com os estragos causados pelo temporal severo na noite desta segunda-feira (21). A mobilização dos órgãos superiores tem como objetivo principal garantir o repasse de telhas, lonas e materiais de apoio ao município, que ainda não conseguiu contabilizar o total de imóveis atingidos pelos ventos de quase 125 km/h. Assista a entrevista no início da matéria.

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Durante o atendimento à população no quartel do Corpo de Bombeiros, o chefe do Executivo destacou a necessidade urgente de insumos diante da grande procura por parte da população. "Conversamos com a coordenação estadual da Defesa Civil para que eles possam nos ajudar no fornecimento de lona, de telha. Defesa Civil Nacional nós já temos um contato com eles, porque a gente não tem a menor ideia ainda da quantidade de pessoas afetadas, mas pela fila que a gente tá registrando aqui nesse momento, realmente, é algo que ouvi relatos aqui de pessoas que são pioneiras na cidade e nunca viram algo parecido", declarou.

Além do contato com os governos estadual e federal, o município recebe reforços regionais. "Conversei com o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, lá foram poucas ocorrências. Então, já encerraram o atendimento lá, e vai mandar uma equipe para cá para nos ajudar também", relatou o prefeito. Em Apucarana, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e servidores de todas as secretarias foram mobilizados para as ruas. No distrito de Vila Reis, a entrega de lonas foi descentralizada sob a supervisão do vice-prefeito para atender famílias em situação de vulnerabilidade. "Nós vamos fazer uma entrega de lonas ao longo dessa noite e da madrugada lá no distrito porque é bastante longe para eles virem aqui. Tem muita pessoa em situação de vulnerabilidade que sequer conseguiria chegar aqui", disse Rodolfo.

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Rodolfo Mota no quartel do Corpo de Bombeiros - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline Rodolfo Mota no quartel do Corpo de Bombeiros - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Com metade da cidade sem energia elétrica, as autoridades ainda não conseguiram contabilizar o número exato de imóveis danificados e árvores derrubadas. Segundo o prefeito, o vendaval destelhou parcialmente a Catedral Basílica Menor e causou danos generalizados em empresas e comércios da área central. "Não estamos tendo o registro de nenhuma vítima. Essa é a primeira frase que a gente precisa dizer nessa noite. Muito susto, muita gente chorando, desesperada. Crianças, idosos, pessoas acamadas", pontuou o prefeito. Segundo Rodolfo, houve apenas relatos de ferimentos leves em moradores atingidos por pequenos destroços ou granizo. "Nenhum registro de ocorrência hospitalar, de necessidade de Samu ou de qualquer outra coisa nesse sentido.