Prefeito recebe visita do Superintendente Estadual de interação social

Nesta terça-feira (22), o prefeito da cidade de Apucarana, Junior da Femac, recebeu a visita do superintendente geral de Diálogo e Interação Social do Governo do Estado, Mauro Rochenbach, assim como do coordenador de projetos e políticas sociais do órgão, Roland Rodolfo Rutyna.

O objetivo do encontro foi buscar informações sobre projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Apucarana, especialmente o Programa de Economia Solidária.



“O Mauro Rochenbach é um grande amigo e companheiro de atuação nos conselhos, principalmente do Conselho das Cidades. O Mauro trabalha com os movimentos sociais e veio conhecer alguns programas, inclusive agendará a visita de dois técnicos da superintendência para verificar detalhes do Programa de Economia Solidária, que é a maior experiência do Estado do Paraná”, frisa Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, o Programa de Economia Solidária abrange uma rede de cerca de mil empreendedores, sendo a maioria mulheres, mas, atualmente, os homens também estão participando da iniciativa. “O programa possui 14 pontos de venda e uma vez por semana é realizada a Super Sexta da Economia Solidária”, cita Junior.

O prefeito destaca ainda a visão social e integral do Estado do governador Ratinho Junior. “O Paraná é um só e as cidades são atendidas como um todo, tanto os municípios do interior quanto a capital do Estado”, reforça Junior da Femac.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.