Prefeito recebe atletas que vão disputar os Jogos Escolares Brasileiro

O trio disputará de 9 a 13 de novembro os Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s)

O prefeito Junior da Femac recebeu nessa sexta-feira (4) em seu gabinete, os jovens atletas Pedro Henrich Machado de Oliveira, Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Madelaine Gomes da Silva, da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. O trio, que representará a Seleção Paranaense e teve muitas conquistas nessa temporada, disputará de 9 a 13 de novembro os Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s), no Rio Janeiro. Eles viajam na próxima segunda-feira e serão acompanhados pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes de Apucarana e que será um dos técnicos da Seleção Paranaense na capital carioca.

O prefeito Junior da Femac diz que é muita emoção de poder contar com esses atletas nos JEB´s. “É fruto do trabalho do esporte, com apoio total as escolinhas. Nós temos a Madelaine, o Pedro e a Gabrielly, que participaram da Escola Augusto Weyand, da Durval Pinto e da José Idésio Brianezi e de lá no trabalho das escolinhas que nós fazemos com o atletismo surgiu esse potencial. Hoje, eles estão nos colégios estaduais, participaram da fase final dos Jogos Escolares do Paraná e conseguiram o índice para representar a Seleção Paranaense nos jogos nacionais. É uma alegria muito grande e todos nós de Apucarana estamos torcendo muito pelos nossos jovens”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Grillo mostra empolgação com os três jovens. “Os nossos atletas passam por um grande momento no atletismo, conseguiram bons resultados nesse ano e com certeza lutarão por bons resultados nos JEB´s. São atletas que começaram a competir no Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais e que hoje brilham em diversas competições pelo estado”, diz o professor Grillo.

Pedro Henrich, aluno do Colégio Osmar Guaracy Freire, competirá no próximo dia 12 na prova de 2.000m. Aluna do Colégio Alberto Santos Dumont, Gabrielly disputa as provas de 800m na próxima quarta-feira (9) e de 2.000m na sexta-feira (11), enquanto Madelaine, que estuda no Colégio Heitor de Alencar Furtado, compete no salto em altura na próxima na quarta feira (9). Os três competirão no Rio de Janeiro, pois foram campeões na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), em Campo Mourão.

Quando competiam no Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais, Pedro Henrich, Gabrielly e Madelaine estudavam nas escolas Augusto Weyand, Durval Pinto e José Idésio Brianezi, respectivamente.

O evento nesta sexta-feira (4) teve a participação da vereadora Jossuela Pirelli, do técnico pedagógico do Núcleo Regional de Educação (NRE), Alécio Colombo, da diretora do Colégio Osmar Guaracy Freire, Marlene Beletato, do diretor do Colégio Heitor de Alencar Furtado, José Carlos da Silva, das mães dos atletas e demais familiares.

