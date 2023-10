Prefeito prestigia posse de apucaranenses na nova diretoria da FIEP

Em solenidade realizada na noite de segunda-feira (23), no Campus da Indústria, em Curitiba, o prefeito Junior da Femac, de Apucarana, participou da posse de quatro empresários (as) apucaranenses como integrantes da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), para o quadriênio 2023/2026.

A empresária e primeira-dama de Apucarana, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, assumiu a vice-presidência da FIEP. Atualmente, ela também preside o Sindicato das Indústrias de Pré-Moldados de Concreto e de Artefatos de Cimento do Norte do Paraná (Sindccon-Norte).

Também compõem a nova diretoria da FIEP, a empresária e presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Elizabete Ardigo, no cargo de secretária. O empresário e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Apucarana (Sindimetal), José Carlos Bittencourt, passa a ocupar a função de diretor. E, ainda de Apucarana, integra a diretoria o presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem da região Norte (Sinditêxtil), Antônio Di Rienzo, como conselheiro fiscal.

O prefeito Junior da Femac disse que foi um momento importante para Apucarana, que está bem representada e atuante na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. “O Paraná é, atualmente, a 4ª potência industrial do Brasil e segue avançando com o apoio da FIEP e do governo Carlos Massa Ratinho Junior”, citou o prefeito.

Ele disse que o evento também marcou a união da indústria paranaense com o poder público, demonstrada pela presença do Governador Ratinho Júnior; do Vice Governador Darci Piana, do Secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros; dos Senadores Sérgio Moro e Flávio Arns; além de deputados federais, deputados estaduais e muitos prefeitos.

“Apucarana é uma das cidades mais industrializadas do Paraná. Somos o maior polo de vestuário do Estado, temos indústrias diversificadas que produzem desde agrobiologicos, até autopeças, passando ainda pelos aparelhos eletrônicos”, destaca o prefeito Junior da Femac.

A diretoria eleita para o quadriênio 2023/2027, é liderada pelo presidente Edson Vasconcelos, empresário de Cascavel, que atua nos segmentos da indústria da construção civil, imobiliário e de energias renováveis. Ele já está colocando em prática seu plano de trabalho, que tem como foco a defesa de uma política industrial efetiva para o Estado.

Vasconcelos tem ampla experiência em entidades associativas, reconhecendo a importância da união de esforços em busca do desenvolvimento conjunto do setor produtivo e da sociedade. Junto com o grupo que o acompanha na diretoria da Fiep, acredita que o Paraná tem condições de impulsionar ainda mais sua indústria. “Já somos a quarta força industrial do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nosso Estado tem muito potencial de crescimento e tem toda a condição de ser o terceiro principal polo industrial do país, e até sonhar em ser o segundo”, afirma Vasconcelos.

