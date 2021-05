Prefeito manifesta pesar pela morte de Maria Onide Sardinha

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, emitiu nota de pesar na manhã deste sábado (8), comunicando com muita tristeza, o falecimento da professora e ex-chefe do Núcleo Regional de Educação, Maria Onide Balan Sardinha, aos 67 anos.

De acordo com familiares, Maria Onide vinha lutando pela sua vida há cerca de trinta dias, desde que foi diagnosticada com Covid-19. "Infelizmente, a professora Maria Onide não resistiu às complicações da doença. Apucarana perde uma respeitadíssima profissional da educação que era exemplo para a categoria", lamentou Junior da Femac, manifestando seus sentimentos à família e amigos.

A secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes, também manifestou pesar pela morte de Maria Onide, em nome de todos os trabalhadores da educação em Apucarana.

Maria Onide já acumulava 40 anos de trajetória no magistério, tendo atuado em várias escolas públicas e privadas. Como servidora de carreira do Estado do Paraná, foi guindada à chefia do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, cargo que ocupou por mais de dez anos. Com mestrado em educação prestava serviços ao Ministério da Educação, na avaliação de cursos superiores.

A professora deixa esposo, Luiz Alberto Sardinha, e os filhos William, Wellington (ambos residindo na Austrália), e o caçula Vinicius, além de noras e netos, e um vasto círculo de amigos em Apucarana e região. As informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.