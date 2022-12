Prefeito libera R$4,9 milhões para reforma e ampliação de escolas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Júnior da Femac assinou nesta quarta-feira (21/12), em ato no gabinete municipal, ordem de serviço

O prefeito Júnior da Femac assinou nesta quarta-feira (21/12), em ato no gabinete municipal, ordem de serviço para a reforma e a ampliação de quatro unidades de ensino. Com investimento na ordem de R$4.901.102,24 em recursos próprios, serão atendidas as escolas municipais Fábio Henrique da Silva (Jardim Marissol), Dinarte Pereira de Araújo (Parque Biguaçu), Fernando José Acosta (Residencial Sumatra) e José Brazil Camargo (Núcleo Michel Soni/Recanto do Lago).

“Esta é uma administração municipal que anda nas ruas, que houve a população, que pensa, planeja e executa a construção de uma Apucarana que seja boa para as pessoas, priorizando quem mais precisa dos bairros para o centro” continua após publicidade . - Júnior da Femac, prefeito

Além de possibilitar um melhor acolhimento de toda a comunidade escolar, Júnior disse que os investimentos em recursos próprios abrem pelo menos 400 novas vagas de ensino.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, da secretária Municipal da Educação, professora Marli Fernandes, dos vereadores Toninho Garcia e Luciano Facchiano, diretoras e coordenadoras das escolas, e membros das APMF’s. “Este ato, em que o prefeito libera obras de reforma e ampliação de unidades de ensino, representa o novo normal da educação em Apucarana. Com muito orgulho, faço parte deste processo de valorização da educação, iniciado em 2013 com o ex-prefeito Beto Preto e que tem tido continuidade na gestão Júnior da Femac, que nada mais é do que uma reparação histórica do que foi negligenciado por anos. Hoje o novo normal é isso: obras, a melhor educação do Brasil, a melhor alimentação escolar, uniformes, material didático de qualidade, do tênis e da mochila que começam a ser entregues no próximo ano letivo, do investimento correto dos recursos”, assinalou o vice-prefeito Paulo Vital.

continua após publicidade .

A priorização do setor também foi enaltecido pela secretária Marli Fernandes. “Temos um prefeito que olha para a educação com muito carinho, que cuida dos detalhes”, disse a secretária, agradecendo ainda ao apoio da Câmara Municipal de Vereadores na aprovação de projetos ligados ao setor, aos profissionais da autarquia e membros das associações de pais, mestres e funcionários (APMF’s).

Após a assinatura das ordens de serviço, as gestoras escolares falaram sobre o sentimento. “Este investimento vai atender a uma grande necessidade de nossa escola. Toda a comunidade escolar está muito feliz”, disse Débora Cristina Silva Dariva, diretora da Escola Municipal Fernando José Acosta. “A realização, seja em que área for, depende muito de quem está à frente. Em Apucarana, temos um prefeito que prioriza a educação e por isso temos tantas realizações positivas. O sentimento hoje é de emoção pela conquista da nossa reforma”, agradeceu Alessandra da Silva Caldeira dos Reis, diretora da Escola Municipal José Brazil Camargo. “Será a segunda reforma para ampliação de vagas em nossa escola nos últimos cinco anos. Muito obrigado ao prefeito Júnior da Femac que tem um olhar carinhoso pela educação e à Câmara de Vereadores, que dá sustentação aos projetos da educação”, disse Lucinete Tomaz de Aquino Bertasso, diretora da Escola Municipal Dinarte Pereira de Araújo. “Já somos muito felizes lá e com estas melhorias, que contemplam necessidades, seremos ainda mais felizes. Poderemos oferecer um lugar ainda melhor para nossas crianças, que são o futuro da nação”, assinalou Neucione Prado Pedroso de Oliveira, diretora da Escola Municipal Fábio Henrique da Silva.

Confira os investimentos e obras liberadas em cada instituição:

ESCOLA MUNICIPAL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA

continua após publicidade .

REFORMA: 513,66 m2.AMPLIAÇÃO: 1.109,89 m2.INVESTIMENTO: R$ 2.284.285,65CONSTRUTORA: DekaPRINCIPAIS SERVIÇOS: Quatro novas salas de aula e dois sanitários (masculino e feminino). Novo bloco administrativo, composto por recepção, secretaria, almoxarifado, sanitário para pessoas com necessidades especiais e salas de direção, coordenação e dos professores. Novo o setor de serviços, com a construção de cozinha, varanda coberta para carga e descarga, depósito de merenda, sanitário para funcionários, lavanderia, depósito de materiais de limpeza e refeitório amplo.

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZIL CAMARGO

REFORMA: 2.491,45 m2.AMPLIAÇÃO: 268,94 m2.INVESTIMENTO: R$ 1.281.338,58CONSTRUTORA: Portic ConstruçõesPRINCIPAIS SERVIÇOS: Ampliação da cozinha e do refeitório, substituição de todo o telhado do prédio (com instalação de telhas termoacústicas no pátio e nas varandas) e a colocação de cobertura ligando a escola à quadra poliesportiva. Novos extintores, sinalização e iluminação de emergência também serão instalados para a proteção e o combate a incêndios.

continua após publicidade .

ESCOLA MUNICIPAL DINARTE PEREIRA DE ARAÚJO

AMPLIAÇÃO: 532,90 m2.INVESTIMENTO: R$ 677.512,72CONSTRUTORA: Itaim Engenharia e ConstruçãoPRINCIPAIS SERVIÇOS: Construção de um novo bloco composto por seis salas de aula, varanda, espaço de circulação e sanitários masculino e feminino. Um novo sistema de prevenção a incêndio, com extintores, sinalização e iluminação de emergência, também será executado.

ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO JOSÉ ACOSTA

REFORMA: 487,85 m2.AMPLIAÇÃO: 404,25 m2.INVESTIMENTO: R$ 657.965,29CONSTRUTORA: DekaPRINCIPAIS SERVIÇOS: Instalação de coberturas no acesso principal do prédio e de ligação entre os blocos administrativos, salas de aula e refeitório, a colocação de cobertura termoacústica no refeitório, playground aberto para atividades, setor administrativo com novos ambientes e melhor aproveitamento de espaço, atualização do sistema de prevenção a incêndios, além de melhorias nos sanitários e na varanda.

Siga o TNOnline no Google News