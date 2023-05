Prefeito leva a experiência de Apucarana para o fórum da Undime-Paraná

Da Redação

Junior da Femac e Marli Fernandes na abertura do fórum

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes participaram, na manhã de nesta terça-feira (16/5), em Curitiba, da abertura do Fórum Estadual Ordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Na ocasião, os dois apresentaram a experiência de Apucarana e trocaram informações com prefeitos, dirigentes de educação e docentes de todas as regiões do Paraná.

A secretária municipal de educação, Marli Fernandes, exerceu o cargo de presidente da Undime-Paraná por dois mandatos consecutivos (2017-2020). Atualmente, ela está como vice-presidente da associação, que defende uma educação básica de qualidade para todas as crianças e adolescentes. “Eu tenho muito orgulho de fazer parte da mesa diretiva da Undime-Paraná e poder compartilhar a experiência e os projetos de Apucarana com dirigentes de todo o estado. A educação é o melhor instrumento que temos para transformar a vida das pessoas e construir uma sociedade mais justa para as futuras gerações,” disse.

Durante a abertura do fórum, entre outros contatos, o prefeito Junior da Femac conversou com o secretário de estadual da educação, Roni Miranda Vieira, e o prefeito do município de Cascavel, Leonaldo Paranhos. “Os dois mostraram bastante interesse em conhecer melhor como se dá o desenvolvimento da educação integral no nosso município. Apucarana é referência nesta concepção de ensino, que visa formar cidadãos plenos, autônomos e críticos. Eu acredito que um grande diferencial das nossas escolas é o currículo, que contempla o aprendizado de inglês, espanhol, língua de sinais (Libras), expressão corporal, música e até artes marciais,” afirmou.

“A Undime-Paraná deve realizar um encontro, em breve, em Apucarana, para tratar especificamente da Educação Integral,” adiantou a secretária Marli Fernandes.

O Fórum Estadual Ordinário da Undime-Paraná prossegue até amanhã (17/5), em Curitiba. O encontro aborda o tema Garantia do Direito à Educação: aprendizagem, avaliação, planejamento e financiamento.

