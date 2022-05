Prefeito lamenta a morte do pioneiro Jair Volante

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do pioneiro Jair Volante, aos 88 anos. O prefeito destaca que Jair Volante desempenhou um papel de liderança junto a movimentos da Igreja Católica. “O senhor Jair participou ativamente dos movimentos e pastorais de nossa diocese. É uma perda grande”, lamenta Junior da Femac.

O prefeito lembra que Jair Volante nasceu em 13 de maio de 1934, em presidente Prudente. “Porém, com 10 anos de idade ele veio junto com a família para Apucarana. O senhor Jair foi pioneiro na cidade e junto com sua família e seus irmãos ajudou a construir nossa Apucarana. Foi um batalhador, um vencedor”, manifesta Junior da Femac.

O velório está previsto para acontecer nesta sexta-feira a partir das 11 horas, na capela central, e o sepultamento ocorre às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei.