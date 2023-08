Prefeito Junior da Femac tem mais 500 dias na prefeitura

Faltam 16 meses e alguns dias para acabar a administração Júnior da Femac. Cerca de 500 dias para Júnior fechar suas obras e entregar uma cidade diferente e avançada. Júnior é um prefeito engenheiro que priorizou obras bem acabadas de desenvolvimento da cidade. Fechou 100% de ruas asfaltadas, fez rotatórias, inovou com Espaço da Feiras e o gabinete Sala das Cerejeiras, melhorou a educação, piorou a saúde e melhorou em muito assistência social.



Ficou a desejar

Na política, Júnior da Femac não foi bem. Recebeu uma equipe já cansada de Beto Preto e não conseguiu fazer mudanças necessárias para colocar seu jeito de administrar. A saúde e a educação prejudicaram sua administração. A administração da educação avançou, mas foi zero na política. A saúde, toda atrapalhada. Só o Hospital Apucarana e a mudança da chefia pode melhorar a saúde da cidade.

Puro jogo

O pedido de cassação do vereador Toninho Garcia por um comentário sobre o povo nordestino é uma jogada para trocar esse suplente por um suplente aliado a um grupo da oposição. Toninho assumiu a vaga do Pastor Valdir, falecido no início do mandato. Experiente, o vereador Toninho foi para base do prefeito Júnior da Femac para conseguir obras importantes para sua Vila Reis.

Mais vereadores

O presidente Molina acertou em cheio ao segurar o projeto de aumento no número de vereadores. Em Arapongas, o projeto foi iniciado e teve quer ser arquivado pela pressão popular. Molina sentiu e agora tem certeza que o projeto seria rejeitado pela população.

