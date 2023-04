Prefeito Junior da Femac prestigia evento do “Dia do Exército”

Da Redação

O prefeito Junior da Femac prestigiou nesta terça-feira (18), evento comemorativo ao Dia do Exército, no quartel do 30º BIMec (Batalhão de Infantaria Mecanizado), de Apucarana. “Com muita alegria, fizemos questão de participar deste momento que marca os 375 anos do Exército Brasileiro, que foi comemorado também em Apucarana, sob a liderança do tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo, comandante do 30º BIMec”, afirmou Junior da Femac.

Do evento, conforme destacou o prefeito, participou todo o efetivo do 30º Bimec, incluindo oficiais e praças. “O comandante Figueiredo brindou a todos com a tradicional costela da Associação Filantrópica Ferra Mula de Apucarana”, citou ele. Também marcaram presença, o vice-prefeito Paulo Vital; o diretor do fórum local, juiz Osvaldo Soares Neto; e o vereador Rodrigo Lievore, o “Recife”; além de vários diretores e membros do Ferra Mula.

“Temos muito orgulho da presença do Exército Brasileiro em Apucarana, com área de abrangência em toda a macrorregião norte do Paraná”, enalteceu o prefeito Junior da Femac, acrescentando ainda que o tenente-coronel Figueiredo, tem sido um importante parceiro da Prefeitura de Apucarana.

