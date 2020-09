Prefeito Junior da Femac lamenta morte de servidor da Saúde - TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac lamentou a perda precoce do servidor público concursado Eliezer Martins Camargo, aos 57 anos. Eliezer prestava serviços na Autarquia Municipal de Saúde (AMS) há mais de vinte anos como motorista. Ele era viúvo da também servidora da AMS, Elaine Mazur Martins (in memorian), que faleceu em 2014 e emprestou seu nome para a Unidade Básica de Saúde do Residencial Interlagos.

Eliezer Martins Camargo teve problemas de saúde nos últimos dias e acabou sendo internado no Hospital da Providência, onde faleceu na madrugada desta quarta-feira (5), com suspeita da Covid-19. O sepultamento do servidor público acontece hoje às 15 horas, no Cemitério Cristo Profeta.

Eliezer Martins Camargo deixa duas filhas. “Lamentamos profundamente a perda precoce do Eliezer que era uma pessoa muito querida entre os servidores da saúde pública de Apucarana e bastante prestativo nas atividades de sua responsabilidade”, comentou o prefeito Junior da Femac. “Espero que Deus conforte suas filhas e seu grande círculo de amizades”, acrescentou Junior da Femac

O ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também manifestou pesar pela morte do servidor da saúde. “O Eliezer e sua esposa Elaine trabalharam comigo desde a época em que ocupei o cargo de secretário municipal de saúde de Apucarana. Sempre tive muito apreço pelo casal e agora lamento muito o falecimento do Eliezer, com apenas 57 anos. Manifesto meus sentimentos à família e amigos”, assinalou o secretário de saúde do Paraná, o médico Beto Preto.