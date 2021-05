Prefeito Júnior da Femac autoriza licitação de asfalto

Continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac autorizou nesta quinta-feira (27) a abertura de licitação para a pavimentação do trecho entre o distrito de Vila reis e o Jardim Curitiba. A via marginal à BR-376 , na saída de Apucarana para Curitiba, terá um custo estimado em R$ 1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais).

A obra está sendo viabilizada com uma emenda de autoria do deputado federal, Diego Garcia, intermediada com a atuação do vereador Marcos da Vila Reis. A emenda prevê a liberação de R$ 955 mil, do Governo Federal, e uma contrapartida de R$ 280 mil do Município.

O prefeito Junior da Femac explica que toda a documentação necessária para a abertura da licitação está pronta. “O edital, a cargo da Secretaria de Gestão Pública deve ser publicado em algumas semanas”, informa Junior, acrescentando que a estimativa é que a obra seja iniciada em agosto, após a conclusão da concorrência pública.

Conforme avalia o prefeito, a via marginal, com um total de 8.500 metros quadrados de asfalto, incluindo também o sistema de drenagem e calçada numa lateral, irá atender os moradores de Vila Reis e do Jardim Curitiba, com mais segurança e redução do percurso para a cidade.