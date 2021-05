Prefeito emite nota de pesar pela morte de servidora

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac e o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, manifestam pesar pelo falecimento da servidora pública municipal Edna Fernandes de Carvalho, 54 anos.

Ela integrava o quadro de agente comunitário de saúde da AMS desde 2004 e no momento atuava na Unidade Básica de Saúde Romeu Milani, na área central da cidade. “Lamentamos a perda da servidora Edna que por muitos anos atendeu os apucaranenses na área de saúde. Que Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento”, lamentou o prefeito Junior da Femac.

Edna faleceu no início da noite de ontem em decorrência de complicações da covid e o sepultamento será as 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Câmara também lamenta

"A Câmara Municipal de Apucarana lamenta o falecimento da servidora Edna Fernandes. O Legislativo manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela partida precoce da servidora. Compartilhamos a dor de todos os servidores que enfrentam diariamente, com coragem e dedicação, a guerra contra o Covid-19.



Neste momento de reflexão, em que a importância do isolamento social se evidencia mais ainda, a Presidência da Câmara Municipal de Apucarana, vereadores, vereadora e servidores, desejam ainda que a família encontre conforto na perda irreparável por saber que ela representa o símbolo maior do esforço pelo bem comum que a Saúde encara".