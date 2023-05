Prefeito discute ampliação das parcerias com a Polícia Científica

Da Redação

A reunião aconteceu na sede da Polícia Científica

As parcerias entre a Prefeitura Municipal de Apucarana e a Polícia Científica do Paraná, que congrega o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, serão ampliadas. O prefeito Junior da Femac esteve reunido com a chefia do órgão, nesta sexta-feira (19), e reafirmou apoio para o atendimento das demandas.

A reunião aconteceu na sede da Polícia Científica, localizada na Rua Rua Marcel Cassandre, na Vila Formosa, e contou com participação de Francine Matias de Paula, chefe da Polícia Científica; Luiz Henrique da Silva Rotta, chefe-adjunto; Simoni Sheron Yamasaki, perita criminal; e Áureo Francisco Silva Filho, agente de execução da Polícia Científica.

O prefeito lembra que Apucarana já possuía o IML e, em 2020, conquistou o Instituto de Criminalística. “Temos diversas parcerias, como o aluguel do imóvel e a cessão de funcionários. A Polícia Científica realiza um trabalho muito importante, apoiando as polícias Civil e Militar na elucidação de crimes. Vamos ampliar essas parcerias, para que o órgão tenha ainda mais agilidade no desenvolvimento das atividades”, frisa Junior da Femac.

Formada por uma equipe de sete peritos criminais e oito funcionários auxiliares, a unidade de Apucarana da Polícia Científica abrange 22 municípios da região.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

