Prefeito destaca movimentação em Apucarana no fim de ano

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, concedeu uma entrevista nos estúdios da Tribuna do Norte nesta sexta-feira (22) e destacou a movimentação que a cidade vem tendo durante o período que antecede o Natal. Além da decoração natalina, o município recebe diversas atrações festivas.

"O 'Natal da Família' está com a cidade muito bonita, não só na parte que a prefeitura fez, mas as lojas também muito bonitas, as apresentações que estamos tendo no Espaço das Feiras, que é um lugar maravilhoso", comentou o prefeito.

"A gente tem percebido muita gente de fora vindo visitar a cidade, seja para visitar os parentes ou passar algumas horas na cidade. Sejam todos bem-vindos. Apucarana é essa cidade bonita e maravilha de gente feliz que gosta de curtir o Natal", completou.

Assista a entrevista na íntegra:

