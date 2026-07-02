Prefeito destaca investimento de R$ 650 mi em novo sistema de abastecimento de água

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), comemorou nesta quinta-feira (3) a publicação, por parte da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), do edital de licitação internacional para a implantação do Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Paraná (SAINP), que prevê R$ 2 bilhões de investimentos para garantir o abastecimento dos municípios de Arapongas, Apucarana e Rolândia. Somente Apucarana seria beneficiada com R$ 650 milhões.

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O empreendimento ampliará a capacidade de produção, tratamento e reservação de água, garantindo maior confiabilidade no fornecimento para a população e sustentando a expansão urbana, habitacional, industrial e econômica da cidade próximas décadas.

O prefeito Rodolfo Mota afirma que o investimento inaugura uma nova etapa no planejamento da infraestrutura da cidade. “Esse investimento histórico vai garantir a segurança hídrica para as pessoas e construir o futuro de Apucarana, uma vez que poderemos atrair novos investimentos nas áreas de habitação e industrialização”, afirmou.

O investimento é resultado da parceria entre a Prefeitura de Apucarana, o Governo do Estado e a Sanepar para ampliar a infraestrutura e assegurar o desenvolvimento sustentável do município. “Estamos muito felizes com essa parceria estratégica e agradecidos ao diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley Lipski, e ao governador Ratinho Junior pelo olhar carinhoso com Apucarana ao longo deste último um ano e meio. É um investimento que beneficia diretamente a nossa população e prepara a cidade para continuar crescendo com planejamento e qualidade de vida”, ressaltou o prefeito.

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O Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Paraná foi concebido para garantir segurança hídrica e ampliar a oferta de água tratada para Apucarana, Arapongas e Rolândia. O projeto prevê a implantação de duas novas captações de água, com capacidade conjunta de produção de 1.200 litros por segundo. Uma delas será instalada no Ribeirão Apertados, com vazão de 400 litros por segundo, enquanto a outra será construída no Rio Taquaras, com capacidade para 800 litros por segundo.

Além da ampliação da captação, o empreendimento contempla a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que será implantada em Apucarana e atenderá os três municípios, além de uma Estação de Tratamento de Lodo (ETL), ambas dimensionadas para processar toda a produção prevista pelo sistema. Também será ampliada a capacidade de reservação de água, com a expansão do reservatório Papa-Piri, em Arapongas, que receberá mais 4 milhões de litros de capacidade, fortalecendo a integração operacional entre os três municípios.

A contratação será realizada por meio de licitação internacional, utilizando o modelo de locação de ativos, que permite reduzir o prazo de implantação de grandes empreendimentos. O leilão está previsto para 24 de setembro, na B3, em São Paulo. Pelo modelo adotado, a empresa vencedora será responsável pela elaboração dos projetos executivos, construção da infraestrutura e disponibilização dos ativos para operação pela Sanepar, acelerando a execução de uma obra estratégica para o desenvolvimento do Norte do Paraná.