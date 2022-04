Prefeito destaca atuação de médico morto em Apucarana

Da Redação

Hélio Roldão trabalhou por muitos anos na Autarquia de Saúde do município

Apucarana perdeu neste sábado (9) um dos médicos mais queridos profissionais da saúde pública local, o Dr. Hélio Roldão, aos 69 anos. Ele trabalhou por décadas na Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e era muito respeitado pelos seus pacientes e também pelos servidores da AMS.

Antes de se aposentar, o médico Hélio Roldão, que atuava nas áreas de clínica geral e endocrinologia, atendia na Unidade Básica de Saúde (UBS), Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa. "Em nome dos apucaranenses, manifesto pesar à família e amigos do Dr. Hélio Roldão, que era um profissional muito querido por todos seus pacientes e também pela classe médica local, pela sua presteza no exercício da medicina", comentou o prefeito Junior da Femac.

O secretário Municipal de Saúde, Dr. Emídio Bachiega, também lamentou o falecimento do médico. "Apucarana perde um dos profissionais mais respeitados da saúde pública, que sempre se dedicava muito aos seus pacientes, clinicando em seu consultório particular ou nas unidades básicas de saúde", comentou o secretário.

Segundo informações de familiares, o Dr. Roldão enfrentava problemas de saúde e, nos últimos dias, seu quadro se agravou, sendo necessário o internamento hospitalar. Ele deixa a mãe Alaíde Maria de Jesus Roldão e a irmã Sônia Roldão, além de outros familiares e uma legião de amigos na cidade e região.

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório do médico Hélio Roldão está sendo realizado na Capela Central e o sepultamento está previsto para às 17 horas, deste domingo (10), no Cemitério da Saudade.