Prefeito destaca ações adotadas para conter epidemia de dengue

O prefeito Junior da Femac e o secretário de saúde Emídio Bachiega se manifestaram nesta quarta-feira sobre o atual cenário da dengue em Apucarana. Eles lembram que, desde o fim de agosto, a prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), vem pedindo o apoio da população no enfrentamento da dengue.

“Estamos fazendo campanha permanente de prevenção e alerta nos meios de comunicação, como o rádio, jornais, televisão e também as redes sociais. Nossa equipe está em todos os bairros com os nossos agentes comunitários de saúde. Orientamos as famílias e fazemos vistorias nos quintais, alertando para o risco da dengue”, lembrou Junior da Femac, reforçando que os agentes comunitários fizeram mais de 40 mil visitas domiciliares e que esse trabalho continua sendo realizado minuciosamente em todos bairros da cidade.

O prefeito lembra que Apucarana fez capacitação para mais de 500 profissionais incluindo médicos, enfermeiros e agentes de saúde e de endemias, sobre novos procedimentos no enfrentamento da dengue. A prefeitura – citou ele -, por meio da AMS, reforçou seus estoques de soro, que é um dos insumos de tratamento dengue.

Outra medida, adotada no mês de dezembro, foi a instalação de um local preferencial para atendimentos de pacientes com dengue ou suspeita de dengue. Trata-se da Unidade Básica der Saúde Bolivar Pavão, na Avenida Central do Paraná, que atende das 7 àss 22 horas.

Bachiega citou que o clima quente e as chuvas constantes também contribuíram para o avanço do Aedes Aegypt gerando uma situação favorável para a proliferação do mosquito”, assinalou o secretário, assinalando que os alertas para os riscos da dengue são feitos no sentido de eliminar focos, prevenir e evitar um cenário mais complicado. Nesta terça feira (2/1) o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, esteve na sede da 16ª e foi atendido pelas assessoras Cassilda e Anelise, ambas da chefia do órgão, momento em que apresentou ofício requisitando a liberação de veículos de aplicação do fumacê, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, que é responsável por esta aplicação.

Emidio Bachiega revela que em 19 de dezembro, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que é alimentado pelo nosso servidor da AMS Luciano Simplício, registrava para Apucarana 1.139 notificações. E hoje (03/01) foram registradas pelo Sinan 1.457 notificações e 774 casos de dengue confirmados.

O secretário diz que a situação da dengue avança em todo o Paraná, em Londrina, na data de 19/12/23 foram registradas pelo Sinan, 5.331 notificações e 944 casos; enquanto em Maringá foram 1.745 notificações e 600 casos de dengue. “Também lembramos que na mesma data (19/12) em 2022, todo o Paraná registrou 2.002 casos de dengue; e agora na mesma data em 2023 o Paraná teve registrado no Sinan 5.955 casos de dengue.

“Vamos continuar combatendo a dengue com rigor em Apucarana, pois se trata de uma ameaça séria que vem atingindo várias cidades do Paraná. É um flagelo que atinge todo o Brasil. O Governo Federal já se programa para ofertar vacinas contra a dengue e esperamos que chegue logo para que possamos aplicar e proteger a população.

