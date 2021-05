Prefeito decreta luto oficial pela morte do Dr. Massayoshi

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Junior da Femac decretou luto oficial por três dias pela morte do médico pioneiro Massayoshi Tatesuzi, de 81 anos. Ele morreu nesta segunda-feira (31), vítima da Covid-19.

“Apucarana perdeu hoje um dos decanos da nossa Medicina. Um profissional dedicado e ético, que se notabilizou na ortopedia na cidade e região, angariando o respeito de toda população”, lamentou o prefeito.

Segundo a família, Massayoshi foi diagnosticado com Covid no dia 15 de maio, sendo medicado e mantido em isolamento em sua casa. Seu quadro se agravou na quarta-feira, dia 26, quando precisou ser internado. Já na madrugada desta segunda-feira (31), o médico foi transferido para a UTI do Hospital da Providência e acabou falecendo por volta das 17 horas.

Junior lembrou que o médico Massayoshi Tatesuzi era pessoa muito querida em Apucarana e que, em 2009, como resultado de seu trabalho como médico, o Dr. Massayoshi Tatesuzi recebeu a maior honraria outorgada pelo Município. “Isso demonstra o respeito, o valor profissional e, acima de tudo, sua humanidade ao atender a todos indistintamente, inclusive os mais carentes sem custo, conduta que sempre foi marcante em sua belíssima trajetória na medicina”, destacou Junior da Femac.

O prefeito enalteceu uma frase dita por Massayoshi no dia em que foi homenageado. “Todos quando saem de uma universidade têm o sonho de realizar uma obra grandiosa. O meu sonho era modesto: trabalhar pela comunidade e ter dela o reconhecimento”.

Em nome de todos os apucaranenses Junior da Femac manifestou seus sentimentos à viúva, Sra. Zenaide Tatesuzi, filhos e amigos do médico Massayoshi Tatesuzi.

Massayoshi era natural da cidade de Vera Cruz, no interior paulista. Formou-se em Medicina pela Universidade Católica e residia em Apucarana desde 1940.

CÂMARA EMITE NOTA DE PESAR

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, em nome de todos os vereadores, vereadora e servidores manifestou o mais profundo pesar pelo falecimento do médico ortopedista, Dr. Massayoshi Tatesuzi.

"Como profissional Massayoshi desempenhou suas funções com responsabilidade e competência, contribuindo para a medicina e para a saúde da nossa cidade. Neste momento de tristeza e dor, o Legislativo apucaranense, presta condolências e se solidariza com seus familiares e amigos ratificando votos de pesar pela grande perda e, ao mesmo tempo agradecemos à dedicação deste grande profissional, ser humano religioso e querido por todos durante esses anos de trabalho prestado à cidade e à população de Apucarana", diz a nota.

HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA

O Hospital da Providência de Apucarana também emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do médico. Veja:

Foto por Reprodução Segundo a família, Massayoshi foi diagnosticado com Covid no dia 15 de maio.