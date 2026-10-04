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ELEIÇÕES 2026

Prefeito de Apucarana vota e destaca licitação histórica e alinhamento estadual

Ao comparecer às urnas, gestor municipal criticou a economia do país, elogiou a parceria com o governo do Paraná

Escrito por Da Redação
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Prefeito de Apucarana vota e destaca licitação histórica e alinhamento estadual
Autor Foto: Divulgação

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, dividiu a agenda deste domingo de eleições entre o exercício da cidadania nas urnas, a articulação de um pacote de obras e a coordenação de frentes de trabalho para reparar os danos causados pelas fortes chuvas. Ao comparecer ao seu local de votação, Mota confirmou que a cidade abrirá, ainda no mês de outubro, a licitação para a construção de um novo sistema de abastecimento de água, desenhado para modernizar a captação que hoje depende do mesmo rio de três décadas atrás. O projeto é tratado como um marco para a infraestrutura local. “São quase 700 milhões de reais, o maior investimento da história da nossa cidade numa única obra. E nós vamos passar 20, 30 anos sem falar de falta d'água”, assegurou o prefeito.

-LEIA MAIS: Aos 86 anos e em cadeira de rodas, eleitor vai às urnas; jovem autista vota pela segunda vez

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O anúncio ocorreu após uma madrugada intensa de monitoramento na cidade. O prefeito relatou que, desde as 5 horas da manhã, precisou mobilizar operários da Secretaria de Serviços Públicos e agentes de segurança pública para lidar com os estragos provocados pelo temporal. “A gente está acompanhando essa chuvarada toda. O nosso secretário, junto com os nossos operários, fazendo alguns socorros pela cidade, como na Estrada Apucarana-Rio Bom. Então a gente está nesse papel de cuidar da cidade, organizar a cidade, para esse momento importante”, explicou, destacando o trabalho de liberação de vias e o suporte às escolas municipais que funcionam como zonas eleitorais.

Ao avaliar o cenário político no momento da votação, o prefeito ressaltou a importância de o eleitorado apoiar representantes que enviaram recursos para a cidade e não poupou críticas à atual situação econômica do país. “Vim de verde, inclusive, porque eu tenho esperança de que a gente vai ter um Brasil melhor. A gente acredita num país que seja diferente do que esse que está quebrado, onde os gastos são maiores do que a arrecadação, onde as pessoas ficaram mais pobres”, declarou. Ele reforçou que o momento exige escolhas conscientes: “É uma alegria poder vir aqui e escolher pessoas que estão ajudando Apucarana”.

A viabilização do sistema de água e de outras intervenções urbanas é, segundo o prefeito, reflexo direto do alinhamento com o Governo do Estado e da confiança no trabalho do governador Ratinho Júnior. O gestor municipal enfatizou que o município recebeu dezoito secretários de Estado no último ano e meio, além de visitas do governador e do vice, Darci Piana, que liderou uma força-tarefa na região após uma recente tragédia climática. Para o prefeito, essa presença estadual constante é o que garante a execução de projetos fundamentais para destravar o futuro de Apucarana, como o novo quartel do Corpo de Bombeiros, a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 2, cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), colégios, creches e a duplicação nos acessos dos bairros João Paulo e Adriano Corrêa.

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