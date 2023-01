Prefeito de Apucarana vê em 2023 a possibilidade de muitas conquistas

Da Redação

O prefeito Junior da Femac (PSD) assegura que tem muitos planos para alavancar ainda mais o município

O ano novo já começou e, com ele, Apucarana se prepara para receber grandes obras. A expectativa para 2023 é de crescimento econômico e social. Em entrevista ao TNOnline, o prefeito Junior da Femac (PSD) assegura que tem muitos planos para alavancar ainda mais o município. Para isso, ele aposta nos apoios do governador Ratinho Junior (PSD), que foi reeleito para mais quatro anos, e do deputado federal eleito Beto Preto (PSD), que será um representante nato de Apucarana em Brasília, após 30 anos.

Segundo Junior da Femac, em 2023 será iniciada a construção do Hospital de Apucarana, a qual já foi licitada. O custo da obra é de R$18.597.969,36 - maior licitação em valor financeiro já realizada pela Prefeitura- e também a obra de duplicação de trecho urbano da BR-376, na entrada da cidade, no sentido Curitiba-Apucarana. Serão 2,5 quilômetros, entre o Estádio Municipal Olímpio Barreto e o viaduto de acesso ao Contorno Sul, que têm recursos do Governo do Estado, e R $1,6 milhão da contrapartida do Município.

“Esse é o ano que vai ter duplicação na entrada de Apucarana, para quem chega de Curitiba. Ano que inicia a obra do Hospital de Apucarana, que será construído a todo vapor. Ano também da construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) que o Beto Preto conseguiu viabilizar. Além de outras obras como ampliação de escolas. Tem escola que vai dobrar de tamanho. Também teremos mais faixas elevadas nas ruas, parques, muitas obras. 2023 será um ano maravilhoso, tenho certeza disso”, explica Junior da Femac.

“Apucarana já voltou a ter protagonismos no Vale do Ivaí através das parcerias com as cidades da região, do nosso Vale. Para 2023 teremos uma grande representatividade política. A eleição do Beto Preto foi de fato um momento maravilhoso de demonstração de união política. Assim, 2023 é o ano que vamos ter um deputado federal em prol de Apucarana. Um deputado federal que é secretário de Saúde do Paraná. “Quando que iríamos acreditar que Apucarana chegaria nesse nível de representatividade? Temos o nosso governador que tem um carinho muito especial pela nossa cidade e vai prestigiar ainda mais Apucarana. Tenho certeza que Apucarana não vai ter dificuldade alguma com o Governo Federal. Sempre gostei de acompanhar a política, e nunca vi uma união tão grande como a de agora. A nossa bandeira, a nossa causa, sempre será Apucarana. Será um ano de muito trabalho”, disse.

Para 2023, Junior deixa também um recado para todos os moradores de Apucarana. “Carrego comigo três palavras: fé, esperança e trabalho. Fé em Deus, esperança, que me move a fazer, e trabalho, esperem isso de mim. Vamos trabalhar muito. Espero muito trabalho do meu vice Paulo Vital, do Beto Preto, dos vereadores, dos nossos secretários, de toda nossa equipe. A cada dia quero surpreender”, declara.

Janeiro é especial para todos no município

No próximo dia 28, Apucarana completará 79 anos. Para celebrar a data, além dos shows para a comunidade, obras serão inauguradas. “Apucarana vai completar 79 anos e iniciar a preparação para celebrar os 80 anos da nossa cidade. Tudo vai ser muito especial. Em janeiro vamos ter muitas inaugurações: UBS do

Adriano Correia, asfalto, CMEIs, além de muitas outras. Vamos ter a corrida, que é tradição e reconhecida mundialmente. Vamos ter barracas gastronômicas, atividades culturais, religiosas, shows com artistas locais e nacionais, como a dupla Guilherme e Benuto, além do Leonardo”, informa o prefeito Junior da Femac,

Para o prefeito, este é um momento de celebrar. “Apucarana é uma cidade jovem, 79 anos não é nada para uma cidade. Temos uma população maravilhosa, uma cidade grande, cidade que é exemplo. Precisamos celebrar. Celebrar nossas crianças, os pioneiros, nossos trabalhadores de todos os setores. Vamos celebrar pelas pessoas que batalharam na pandemia. Celebrar tudo aquilo que concluímos nesses 79 anos e jogar luz para os 80 anos da cidade”, enfatiza.

Durante 2022 foram entregues 151 obras

O prefeito Junior da Femac avalia 2022 como um ano positivo para Apucarana, com reconhecimento para as áreas da educação e geração de emprego. “O ano terminou com números importantes, sendo a melhor educação do Brasil. O melhor ensino de português e matemática do Sul do Brasil, avançamos muito em educação. Somos a melhor saúde do Paraná. Avançamos na geração de empregos, foram 900 vagas com carteira assinada e mais de 1.900 MEIs foram abertos na cidade.

Encerramos o ano com 151 obras entregues, feitas só em 2022 pela prefeitura de Apucarana. O programa Feira Verde foi um sucesso. Tivemos o trabalho de iluminação de Natal, que ajudou no aumento das vendas no comércio. Apucarana vai demonstrar uma força muito grande na parte econômica, retomando seu protagonismo como grande economia do Paraná. Avançamos muito nessa linha de cuidar das pessoas”, avalia.

Para Junior da Femac todas as obras realizadas na cidade são importantes, porém, três momentos de 2022 serão lembrados como marca da gestão: uma delas é a iluminação pública em tecnologia LED da BR-369, em Apucarana. Trata-se do trecho de 3 km que vai do viaduto de acesso ao Contorno Norte até a divisa com Arapongas, passando por toda extensão do Parque Industrial Norte. A segunda foi a inauguração do Restaurante Popular, que serve 300 refeições por dia para pessoas de baixo poder aquisitivo, e a terceira a assinatura da ordem de serviço para construção do Hospital de Apucarana, um dos projetos mais esperados pela população de Apucarana.





