Prefeito de Apucarana reforça importância da 4º dose contra Covid-19

Da Redação

Apucarana começou a aplicar a segunda dose de reforço ou quarta dose contra a Covid-19

Liberada na quinta-feira passada (10) pela Secretaria de Estado da Saúde, (Sesa), Apucarana começou a aplicar já no dia seguinte a segunda dose de reforço ou quarta dose contra a Covid-19 para a população a partir de 18 anos. O prefeito Junior da Femac e o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, fizeram uma live na manhã desta quarta-feira, 16, conclamando os apucaranenses a ficarem em dia com a vacinação de proteção ao novo coronavírus.

“Apelo para quem tem 18 anos ou mais que compareça aos nossos locais de vacinação para receber a segunda dose de reforço contra a Covid. Temos doses suficientes. Os casos da doença estão aumentando no Brasil e no Paraná e é preciso ficar com a imunidade em alta, em especial com a chegada de uma nova variante da Covid”, conclama o prefeito.

- LEIA MAIS: Apucarana já vacina 4º dose contra Covid-19 a partir de 18anos

O secretário Bachiega informa que a vacina está disponível de segunda-feira a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Walter Lazarini, no distrito do Pirapó; Romeu Milani, na Rua Osvaldo Cruz, no centro da cidade; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; e Elayne Mazur, no Jardim Interlagos, no horário de 8h30 e 16h30.

Também de segunda-feira a sexta-feira, os apucaranenses podem buscar a vacina contra a Covid num horário mais estendido, entre 8h30 e 20h30, nas seguintes UBSs: Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Metade, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Chile, no Jardim Colonial.

Já aos sábados, a vacinação contra a Covid-19 é realizada somente da UBS Romeu Milani, região central, entre 8h30 e 17 horas. O posto de vacinação contra a Covid-19 no Ginásio Lagoão foi desativado.

